irgendwie ist auch krumm, was gerade passiert. Wir alle warten darauf, für welche Regierung sich die Mitglieder der SPD entscheiden. Bis heute um Mitternacht können sie ihre Stimme noch abgeben, für die Große Koalition oder dagegen. Dagegen hieße: eine Minderheitsregierung von Angela Merkel oder Neuwahlen.



DPA SPD beim Sonderparteitag im Januar



Krumm ist, dass die große Mehrheit nur einmal wählen darf, die Minderheit der SPD-Mitglieder aber zweimal. Schon klar, dass das nicht illegal ist, aber für mich passt es nicht zum Geist unserer Wahlordnung. Wir alle wählen die Parteien und Politiker, die dann eine Regierung bilden sollen. Nach dem Wahltag sind wir ihren Entscheidungen ausgeliefert (was manchmal eine Zumutung ist, vor allem diesmal), aber so funktioniert nun einmal die repräsentative Demokratie. Die Genossen haben dann noch die Chance, den Entscheidungen zuzustimmen oder sie zu verwerfen. Mit Folgen für uns alle.

Nun sind wir Nichtgenossen den Genossen ausgeliefert. Wir sind Wähler zweiter Klasse.

Trump - #MeToo - Berlusconi

AP Silvio Berlusconi im Wahlkampf

Manchmal lese ich, die #MeToo-Debatte sei auch eine Reaktion auf Donald Trump, den großen Frauenverächter. Was mir einleuchtet. Dann wäre aber das Comeback von Silvio Berlusconi auch eine Reaktion auf die #MeToo-Debatte. Er ist ein Frauenverächter vom Kaliber Trumps, und wer seine Partei wählt, will #MeToo mindestens ignorieren, wenn nicht konterkarieren.

Wie immer das ist, zu Berlusconis Rückkehr kann man nur ausrufen: Italien! Und es nicht verstehen, und im Frühling wieder hinfahren und im Spätsommer auch.

Am Sonntag sind die Parlamentswahlen mit guten Aussichten für Berlusconi, heute machen die Parteien ihre Abschlusskundgebungen.

Lattenkreuz-ich-auch

DPA Abgeordnete der AfD-Fraktion

Der Satz, der echt noch fehlt, ist dieser: Deutsch ist in Deutschland Landessprache. Dann wüssten wir und alle anderen endlich Bescheid. Am besten gleich ins Grundgesetz damit, damit es auch gewiss ist. Der Bundestag wird sich heute allen Ernstes mit diesem Satz befassen müssen, weil die AfD das so will. Sie möchte ins Grundgesetz schreiben lassen, dass Deutsch unsere Landessprache ist.

Das wäre ein Hebel, um englischsprachige Songs im Rundfunk zu quotieren, um womöglich Asylbewerber Grimms Wörterbuch auswendig lernen zu lassen (320.000 Stichwörter; mir gefällt "Wegzwiesel", Band 27, am besten). Und wahrscheinlich müssten wir dann alle Ich-auch-Debatte sagen. Ein Hashtag wäre ein Lattenkreuz.

Sprache ist flüssig. Sie darf und muss sich ständig erneuern, damit sie das Leben abbilden kann.

Verlierer/Gewinner des Tages

AP Dirk Nowitzki

The Big Mummy nennen die Fans der Dallas Mavericks ihren Supergreis Dirk Nowitzki, 39 Jahre alt. Er ist so stark mit Tape und Verbandmull eingewickelt, dass er offenbar einer großen Mumie gleicht. Der Basketballspieler ist seit einiger Zeit in der seltsamen Situation, dass er oft Verlierer und Gewinner zugleich ist.

Gewinner: Er übertrifft eine Rekordmarke nach der anderen, zuletzt machte er den 31.000. Punkt seiner Karriere.

Verlierer: Er übertraf die Rekordmarke bei einem Spiel, das seine Mannschaft verloren hat.

Dallas verliert seit einiger Zeit sehr oft, und Nowitzki ist zu wünschen, dass er aufhört, bevor jemand auf die Idee kommt, das habe auch mit der großen Mumie zu tun.

Spiegel und Spiegelsaal

Was Lobbyismus anrichten kann, müssen wir in diesen Tagen erleben. Die Bundesregierung steht unter einem starken Einfluss der Autolobby, ist personell eng mit ihr verwoben und war auch deshalb nicht in der Lage, das Recht gegen die Industrie durchzusetzen. Deshalb hat nun ein Gericht Fahrverbote möglich gemacht. Das ist das Thema der Titelgeschichte ("Der Diebstahl") unserer neuen Ausgabe, die Sie heute ab 18 Uhr digital lesen können.

Und am kommenden Montag, 5. März, setzen wir in Berlin unsere Debattenreihe "Der Spiegel live im Spiegelsaal" fort. Über Lobbyismus diskutieren Agnieszka Brugger (Stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen), Christina Deckwirth (Campaignerin, LobbyControl) und Andreas Geiger (Lobbyist, Alber & Geiger). Moderator ist mein Kollege Sven Becker.

Wenn Sie dabei sein möchten, schicken Sie bitte eine Mail bis Montag 10 Uhr an julia.parker@spiegel.de. Wir verlosen 3x2 Plätze auf der Gästeliste. Ansonsten gibt es Karten an der Abendkasse oder über unsere Veranstaltungsseite www.spiegel-live.de. Hier können Sie auch unseren Veranstaltungs-Newsletter abonnieren.

