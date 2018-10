der Wahlkampf in Hessen geht in den Endspurt: Die Parteien halten ihre letzten Kundgebungen ab, heute ist die FDP dran, am Samstag folgt die SPD. Die letzten Umfragen sagen für SPD und Union klare Verluste voraus, weshalb allenthalben über das Ende der Großen Koalition in Berlin und den Abgang von Angela Merkel spekuliert wird. Wieder kursiert der Name Wolfgang Schäuble, er könnte ihr nachfolgen, wird in der Union geraunt. Den würde die SPD schon mitwählen. Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Generalsekretärin, nimmt derweil das Wort "Neuwahlen" in den Mund. So viel Aufregung vor der Wahl spricht eigentlich eher dafür, dass mal wieder das erste Merkel'sche Gesetz eintritt: Es passiert nüscht.

Aber, wer weiß das schon? Für Merkel und SPD-Chefin Andrea Nahles liegt das Machtkalkül auf der Hand: Wenn sie beide den Hessensturm politisch überleben, haben sie für einige Zeit Ruhe. Im kommenden Jahr gibt es nur die Europawahlen und vier kleinere Landtagswahlen, etwa in Bremen und Thüringen, im Jahr danach ist in Sachen Wahlkampf auch nicht so viel los, lediglich Hamburg wählt nach jetzigem Stand. Das heißt: Merkel und Nahles könnten vielleicht zur Abwechslung ein wenig miteinander regieren - und auf bessere Zeiten hoffen.

Paketbomben - Eine Spur führt nach Florida

Die US-Behörden haben bis jetzt insgesamt zehn mutmaßliche Paketbomben an prominente Kritiker von US-Präsident Donald Trump sichergestellt. Bei der Suche nach dem möglichen Absender führt nun eine Spur nach Florida. Alle Pakete wurden mit der normalen US-Paketpost verschickt. Das Unternehmen hat den Fahndern Daten zur Verfügung gestellt, die darauf hindeuten, dass die gelben Umschläge mit dem verdächtigen Inhalt möglicherweise in Postzentren in dem südlichen Bundestaat aufgegeben wurden, zum Beispiel in Opa-locka. Nun wertet das FBI unter anderem die Daten von Handy-Besitzern aus, die sich in der Nähe der Post aufgehalten haben. Diese werden mit den Namen von Personen abgeglichen, die in der Vergangenheit bereits auffällig geworden sind, weil sie Politikern Gewalt angedroht haben.

Trumps große Mexiko-Show

Mehrere Tausend Migranten ziehen weiter durch Mexiko in Richtung US-Grenze. Präsident Donald Trump nutzt das Thema, um sich seinen Wählern als harter Hund in Sachen Einwanderungspolitik zu präsentieren. Das US-Militär wird nun auf Wunsch des Präsidenten 800 zusätzliche Soldaten an der Grenze zu Mexiko stationieren, um die dortigen Grenzpolizisten zu unterstützen. Sie sollen zum Beispiel neue Absperrungen an Übergängen errichten, Funkgeräte bedienen oder die Autos der Zöllner reparieren. Die Kontrolle der Migranten oder gar der Einsatz von Gewalt ist den Soldaten gesetzlich gar nicht erlaubt. Aber das ist Trump egal: Kurz vor den Kongresswahlen soll der Show-Einsatz von Soldaten Entschlossenheit ausdrücken. Damit kann Trump auch von einer seiner größten Niederlagen ablenken: Obwohl seine Partei das Weiße Haus und den Kongress beherrscht, kommen die Pläne für den Bau seiner Mauer zu Mexiko kaum voran.

Verlierer des Tages...

... ist der Internet-Gigant Google. Laut einem Bericht der "New York Times" soll das Unternehmen dem früheren Top-Manager Andy Rubin bei seinem Ausscheiden vor vier Jahren ein Abfindungspaket von 90 Millionen Dollar bezahlt haben, obwohl sein Weggang mit Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens zu tun gehabt haben soll. Rubin, den sie bei Google den "Vater von Android" nannten, soll eine Mitarbeiterin zu Oralsex gezwungen haben. Laut "NYT" hätte Google Rubin auf dieser Grundlage auch praktisch ohne Abfindung feuern können, man entschied sich aber wohl stattdessen dafür, ihn mit einer Abschiedsparty zu feiern und die Sache unter den Teppich zu kehren. Rubin hat den Bericht der Zeitung als "ungenau" und "übertrieben" zurückgewiesen. Google teilte in einer generellen E-Mail an seine Mitarbeiter mit, man habe in den vergangenen zwei Jahren 48 Mitarbeiter wegen sexuellen Fehlverhaltens entlassen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

