Die Lage am Samstag

der politische Konflikt, der uns 2019 und darüber hinaus am meisten beschäftigen wird, ist die Rivalität zwischen China und den USA. Es geht um Wohlstand und Macht, um die politische, wirtschaftliche und militärische Dominanz in der Welt. Noch liegen die USA vorne, aber China holt auf, und allmählich wird es bedrohlich, auch für den Rest der Welt. Ein großer Krieg liegt nicht in der Luft, ist aber eine Möglichkeit, die man bedenken muss, um sie zu verhindern.

SAUL LOEB / AFP/GETTY IMAGES US-Präsident Trump

Wir widmen unsere Titelgeschichte diesem Thema, das sich gut einfügt in das Gesamtkonzept dieses Heftes, dem letzten, das im Jahr 2018 erscheint. Wir schauen nach vorne und analysieren, was von 2019 zu erwarten ist. Bricht die Konjunktur ab? Setzt sich der 3D-Drucker durch und verändert die Produktionsweisen radikal? Was ist an der Doping-Front im Sport zu erwarten?

STEFAN BONES / VISUM AfD-Anhänger

Schwerpunkt aber ist der Zustand der liberalen Demokratie, die uns im kommenden Jahr ganz sicher stark beschäftigen wird. Das liegt schon an den Wahlen, am 1. September gehen die Bürger von Sachsen und Brandenburg zu den Urnen, am 27. Oktober die von Thüringen. Nach jüngsten Umfragen hat die AfD dort überall Chancen, stärkste Partei zu werden, da sie schon gleichauf mit dem Spitzenreiter liegt, oder nur wenige Prozentpunkte zurück.

Die Bürger der Europäischen Union wählen vom 23. bis zum 26. Mai. Auch hier wird ein Erfolg der rechtspopulistischen Parteien erwartet. Markus Feldenkirchen analysiert, welche Folge es hat, wenn die Volksparteien weiter schrumpfen. Dafür hat er mit den Parteivorsitzenden Andrea Nahles (SPD) und Robert Habeck (Grüne) gesprochen. Nahles zeigt sich über diesen Trend naturgemäß besorgt, Habeck findet's eher gut.

Getty Images Robert Habeck

Zu den grundsätzlichen Aussichten der liberalen Demokratie haben wir zwei widersprüchliche Texte im neuen Heft. Guido Mingels hat mit dem Politologen Christian Welzel gesprochen, der den globalen Wertewandel erforscht. Welzel ist optimistisch, sieht gute Chancen für Freiheit, Toleranz und Liberalismus. Unser Mitarbeiter Romain Leick dagegen hat vor allem mit dem französischen Geografen Christophe Guilluy gesprochen, der pessimistisch nach vorne blickt. "Der Untergang der westlichen Mittelschicht ist das große schmutzige Geheimnis der Globalisierung", sagt Guilluy. Die Mittelschichten waren aber immer die Träger der liberalen Demokratie.

AFP "Gelbwesten"

Ich weiß nicht, welche Ansicht ich teilen soll, und bei Fragen der Zukunft gibt es ohnehin kein Wissen, sondern nur mehr oder weniger kompetente Spekulation. Beide Gesprächspartner haben gute Argumente, beide Texte sind faszinierend und wirken am besten, wenn man sie direkt hintereinander liest.

Es lebe der Unterschied

Sarah Chen ist 29 Jahre alt, stammt aus Malaysia und fördert mit einer Milliarde Dollar Start-ups von Frauen und gemischten Teams. Meine Kollegin Simone Salden hat mit ihr über die Rolle von Frauen in der Wirtschaft gesprochen. Chen sagt unter anderem: "Am Ende geht es natürlich nicht nur um Geschlecht oder Ethnie. Diverse Teams, bei denen Menschen mit unterschiedlicher kultureller Prägung oder Bildung zusammenarbeiten, sind am erfolgreichsten."

Lexey Swall/ DER SPIEGEL Sarah Chen

Neue Entdecker

Als Junge habe ich ständig Bücher über Entdecker gelesen, die Portugiesen, die Männer im Eis, vor allem natürlich das Wettrennen von Scott und Amundsen zum Südpol, aber auch die Expedition von Shackleton, der 1914 als erster den Südkontinent durchqueren wollte, mit der "Endurance". Sie scheiterten, das Schiff sank.

RGS-IBG Dreimaster "Endurance" 1915

Ein bisschen von diesem Jungsgefühl hatte ich, als ich Marco Evers' Bericht über eine neue Reise zum Südkontinent las. Ein Team um den Glaziologen Julian Dowdeswell will die "Endurance" auf dem Meeresboden finden und unterwegs noch ein Klimarätsel lösen. Auch diesmal ist es eine riskante Reise, denn Eis, schreibt Evers, sei unberechenbar.

In eigener Sache

Auch in dieser Ausgabe befassen wir uns mit dem Fall Relotius, mit den gefälschten Reportagen, die uns leider durch unsere Sicherungssysteme geschlüpft sind. Christoph Scheuermann, unser Korrespondent in Washington, hat es auf sich genommen, nach Fergus Falls zu reisen, um eine Reportage von Claas Relotius über diese Stadt nachzurecherchieren. Es war eine der bittersten Recherchen seines Lebens. Er traf auf Menschen, die ganz anders waren, als Relotius sie beschrieben hatte. Scheuermann hat sich bei vielen entschuldigt.

Matthew Hintz / DER SPIEGEL Viking Cafe in Fergus Falls

Wir haben von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine Menge Post zum Fall Relotius bekommen und drucken einen Teil dieser Briefe auf drei Seiten im Heft, werden das auch in der kommenden Ausgabe fortsetzen. Danke für die Kritik, danke für die Unterstützung.

Wir haben zudem unsere Karikaturistin Kitty Hawk gebeten, ihr scharfes Auge auf den SPIEGEL zu richten. All das finden Sie im neuen Heft.

Herzlich

Dirk Kurbjuweit