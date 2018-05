hat die Kirche mehr Segen oder mehr Unheil gebracht? Dies ist ein alter Streit, der an vielen, vielen Tischen dieser Welt ausgefochten wurde, in Wohnzimmern, Kneipen, Restaurants, bei mir vor allem in meiner Studenten-WG. Seelenheil, Nächstenliebe, sakrale Kunst, herrliche Kirchen - das steht vor allem auf der hellen Seite. Intoleranz, Unterdrückung, Inquisition, fanatisch ausgetragene Kriege - das sammelt sich auf der dunklen Seite.

Zu Pfingsten befassen wir vom SPIEGEL uns mit der, das mag nicht überraschen, dunklen Seite der katholischen Kirche. Clemens Höges und Walter Mayr haben aufgeschrieben, wie übel sich Päpste und ihre Mitstreiter über die Jahrhunderte aufgeführt haben, die Gier nach Macht, nach Geld, nach Sex. Bis in die Gegenwart reicht die Reihe der Skandale. Aber es gibt Hoffnung. Papst Franziskus will aufräumen in seinem Staat, tut sich jedoch schwer damit. Er selbst hat das so gesagt: Den Vatikan ändern zu wollen, sei so, als versuche "man die ägyptische Sphinx mit einer Zahnbürste zu putzen".

DPA Petersdom

Der schwarze Abt

Sexueller Missbrauch ist auch ein großes Thema gerade der katholischen Kirche, kommt aber auch in anderen Religionen vor, zum Beispiel im Buddhismus, wie Ann-Katrin Müller und Anna Sawerthal recherchiert haben. Ein charismatischer Abt aus Frankfurt am Main soll über Jahre Jungs missbraucht haben. Die Verfahren gegen ihn wurden eingestellt, aber unsere beiden Autorinnen haben mit einem Dutzend mutmaßlicher Opfer und Zeugen geredet. Sie berichten von einer perfiden Methode, wie der Zen-Meister seinen Schülern Sex aufgenötigt habe, indem er vorgab, ihnen damit helfen zu wollen.

Joschka Fischers pessimistischer Realismus

Joschka Fischer macht es rasend, wenn ihm immer wieder gesagt wird, er sei pessimistisch. Das offenbar er meinen Kollegen Mathieu von Rohr und Christoph Schult in einem SPIEGEL-Gespräch. Ich musste lachen bei diesem Satz und erinnerte mich an die Depressionen, die mich quälten, nachdem wir vom Hauptstadtbüro Fischer in den Nullerjahren in Berlin auf einen Kaffee oder ein Mittagessen getroffen hatten. Er war da Außenminister und malte schreckliche Apokalypsen aus, Weltenbrände, mit denen bald zu rechnen sei. Ich legte Vorräte an.

Nein, das ist übertrieben. Und es ist ja nicht falsch, wenn Fischer ergänzt, dass die pessimistische Sicht in der Weltpolitik eine realistische ist. Und es ist immer wieder eine Freude, seinen Gedanken zu folgen, auch in diesem Gespräch, das sich um den Iran, das transatlantische Verhältnis und Deutschlands Rolle in Europa dreht. Ein Zitat: "Hören Sie mir mit Bolton auf!"

Zur Krise im Nahen Osten haben wir auch Reportagen aus dem Irak, aus Israel und einen Aufmacher über die Außenpolitik der Bundesrepublik im Blatt.

Maurice Haas / DER SPIEGEL Joschka Fischer

Der Drache zeigt Zähne

Von China hieß es lange, es sei ein milder Drache, der sich selbst genug sei und nicht in die Welt hinaus dränge. Das ist vorbei. China expandiert aggressiv, vor allem wirtschaftlich und gerne auch in Europa, in Deutschland. "Moderne Technik ist die scharfe Waffe eines modernen Staates", hat Staatschef Xi Jinping verkündet.

In der kommenden Woche reist die Bundeskanzlerin nach China. Ein SPIEGEL-Team um Alexander Jung hat in Deutschland und in China recherchiert, wie der Staat und seine Unternehmen, diese scharfe Waffe einsetzen, wie sie Firmen aufkaufen, sich Technologien abgucken und auf der neuen Seidenstraße bis nach Duisburg vordringen.

Massenmord am Himmel

Kürzlich saß ich recht bange in einem Flugzeug von United Airlines, das mich von New York nach Berlin bringen sollte. Dreimal war meine Reise durch technische Defekte gestoppt worden, und auch diese Maschine hatte ein Problem mit der Elektronik. Ich schaute aus dem Fenster und dachte an MH370. Würde unser Flugzeug jemals gefunden werden?

Nun aber habe ich von meinem Kollegen Marco Evers gelernt, dass das verschwundene Geisterflugzeug aus Malaysia wahrscheinlich nicht wegen eines technischen Defekts abgestürzt ist. Ein neues Buch belegt recht überzeugend, dass ein lebensmüder Pilot "den Massenmord am Himmel" beging. Eine Geschichte, die sich liest wie ein Krimi aus der Luftfahrt. Richtig beruhigend fand ich sie allerdings nicht.

Im Video: SPIEGEL-Redakteur Marco Evers erzählt vom mysteriösen Verschwinden von MH370

"Mama, es ist vorbei"

Sind wir vom SPIEGEL eigentlich so wie Joschka Fischer, ständig pessimistisch (realistisch) und düster? Natürlich nicht. Wir haben auch vergnügliche Geschichten im Blatt. Antje Windmann und Thilo Neumann haben zum Beispiel mit zwei anderen Ruheständlern gesprochen, die allerdings rund 35 Jahre jünger sind als Fischer: Ex-Formel-1-Pilot Nico Rosberg und Ex-Eishockeyprofi Christian Ehrhoff.

Sie plaudern darüber, wie es so ist, wenn man in jungen Jahren den Beruf aufgibt und (mutmaßlich mit Millionen im Rücken) nach neuen Aufgaben sucht. Pessimistisch sind die beiden nicht. Rosberg isst während des Gesprächs ständig Chips und kokettiert damit, dass er bald einen Bauch haben wird. "Mama, es ist vorbei", lautet die Überschrift zu diesem Text.

Rebecca Marshall / DER SPIEGEL Ex-Spitzensportler Rosberg (l.), Ehrhoff

Ich wünsche Ihnen ein schönes Pfingstwochenende.

Ihr Dirk Kurbjuweit