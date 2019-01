in Venezuela entfaltet sich derzeit ein Konflikt, der alle Zutaten hat, die Weltlage noch ein bisschen instabiler zu machen. Das südamerikanische Land hat derzeit faktisch zwei Präsidenten: auf der einen Seite Nicolás Maduro, auf der anderen Seite den nur 35 Jahre jungen Parlamentspräsidenten Juan Guaidó, der die Macht Maduros nicht anerkennt und sich deshalb selbst zum Staatsoberhaupt ausgerufen hat.

Guaidó hat die Unterstützung der USA, Präsident Donald Trump hat ihn schon anerkannt. Doch Russland und China halten weiter zu Maduro. Kann eine weitere Eskalation vermieden werden? Die USA haben, was Militäreinsätze in Südamerika angeht, eine lange, wenn auch nicht immer sonderlich erfolgreiche Geschichte. Im Moment sieht es noch so aus, als würde Trump davor zurückschrecken, Soldaten zu schicken. Aber er sagte auch: "Alle Optionen sind auf dem Tisch."

Merkels politische Landschaftspflege

Im Gegensatz zu US-Präsidenten haben Bundeskanzler Wahlkreise, die sie zu betreuen haben - was bei Angela Merkel dazu führt, dass sie nach einer langen Woche manchmal noch hinaus muss in die Provinz. Ihre politische Heimat ist das nördliche Mecklenburg-Vorpommern, wo das schöne Dörfchen Trinwillershagen liegt. Es hat rund 1100 Einwohner vorzuweisen und zwei geschichtliche Höhepunkte: Im Jahr 1953 besuchte Walter Ulbricht die örtliche LPG, um sich ein Bild der modernen sozialistischen Landwirtschaft zu machen. Über 50 Jahre später, am 13. Juli 2006, machte sich der amerikanische Präsident George W. Bush ein Bild von den lokalen Barbecue-Bräuchen, für ihn und Merkel wurde unter freiem Himmel ein Wildschwein gegrillt (s. Foto).

Heute ist die Kanzlerin wieder zu Besuch in Trinwillershagen, allerdings ohne Begleitung. Sie besucht den Neujahrsempfang des Landkreises Vorpommern-Rügen. Das Verhältnis von Merkel zu Donald Trump ist ohnehin nicht dergestalt, dass der US-Präsident große Lust verspüren dürfte, ihr in den äußersten Norden der Republik zu folgen. In dieser Woche hat sie ihm auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos recht unverhohlen die Leviten gelesen, und Trump steht nicht in dem Ruf, sonderlich nachsichtig zu sein. Gut möglich also, dass es noch Jahrzehnte dauert, bis Trinwillershagen wieder auf die Weltbühne tritt.

Kampf um die Menschenrechte

Verlierer des Tages

In der ohnehin nicht sehr erfreulichen Lage der SPD bildet die ostdeutsche Sozialdemokratie noch einmal einen Ausreißer nach unten. Heute treffen sich die Spitzen der Ost-SPD im brandenburgischen Oberkrämer zur Klausur, um das Superwahl in den neuen Ländern vorzubereiten. In Sachsen, wo neben Brandenburg und Thüringen gewählt wird, würde es schon als Erfolg gelten, wenn die SPD die Marke von zehn Prozent überspringt.

Der Niedergang der Sozialdemokratie hat viele Gründe: Es fehlt an Köpfen, die über die Parteigremien hinaus bekannt sind. Bei Manfred Stolpe wusste man zwar nie so genau, ob man nun der Rede eines Politikers lauscht oder einer Predigt. Aber er war, genauso wie seine herrlich aufgekratzte Sozialministerin Regine Hildebrandt, außerhalb der Prignitz bekannt. Wer kennt schon Martin Dulig (Vorsitzender der SPD Sachsen, s. Foto)? Aber der Urfehler der Ost-SPD war, dass sie selbst unbelasteten SED-Mitgliedern den Zutritt verweigert hat. So konnte die Konkurrenz von links, die PDS, erst stark werden. Nun kommt die AfD, die Konkurrenz von rechts, noch dazu.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr René Pfister