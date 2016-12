Die Lage am Freitag Liebe Leserin, lieber Leser,

für den Soziologen Ralf Dahrendorf war das vergangene Jahrhundert das "sozialdemokratische Zeitalter". Heute ist eher eine Ära des Niedergangs zu beobachten, wie SPD-Boss Sigmar Gabriel, Labour-Führer Jeremy Corbyn und eine Reihe weiterer sozialistischer Parteichefs feststellen werden, wenn sie sich heute in Prag treffen. Im einst roten Skandinavien gibt es mittlerweile keinen einzigen sozialdemokratischen Regierungschef mehr, in den Niederlanden kann die Arbeiterpartei nur noch ein Viertel der Wählerstimmen hinter sich bringen, in Osteuropa ist die demokratische Linke mitunter nicht mal mehr im Parlament vertreten. Die politische Welle, die derzeit über den Kontinent flutet, trägt den Namen "Rechtspopulismus". Hinweggespült aber hat sie vor allem die Sozialdemokratie.

Trumps Milliardärsklub

Im Wahlkampf wütete Donald Trump gegen "die Blutsauger" von der Wall Street, sein Regierungsteam aber ähnelt mehr und mehr einem Klubtreffen der Geldindustrie. Als Handelsminister hat der künftige Präsident den früheren Rothschild-Banker Wilbur Ross ("König der Bankrotteure") angeheuert, der sein Vermögen mit dem Ausschlachten insolventer Firmen verdiente. Finanzminister wird der frühere Hedgefonds-Manager und Immobilienspekulant Steven Mnuchin. Und als Energieminister ist der schwer reiche Ölmagnat Harold Hamm im Gespräch, der allein für seine Scheidung eine Milliarde Dollar aufwenden musste. Wenn Trump heute seine "Dankeschön"-Tour fortsetzt, will er sich seinen Wählern offenbar als gelehriger Schüler Konrad Adenauers zeigen: "Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern."

Schicksalswahl in Wien

In Österreich beenden die Parteien heute den Wahlkampf um das Präsidentenamt, am Sonntag wird abgestimmt. Ganz gleich, ob nun der von den Grünen unterstützte Politiker Alexander Van der Bellen oder FPÖ-Kandidat Norbert Hofer gewinnt, verloren hat in jedem Fall das Regierungsbündnis aus Konservativen und Sozialdemokraten. Ihre Kandidaten schieden mit teils blamablen Ergebnissen schon im ersten Wahlgang aus. Ein letztes Mal in dieser Woche muss deshalb festgestellt werden: Die Große Koalition ist ein Verhängnis, nicht nur in Österreich.

Neues vom Nikolaus

In diesen Tagen kündigt sich in Deutschland wieder der alljährliche Verdrängungswettbewerb Nikolaus gegen Weihnachtsmann an. In der Dorfkirche von Missen-Wilhams im Ostallgäu treffen sich heute rund 50 Nikolaus-Darsteller aus Schwaben, Frankreich und der Schweiz zu einem sogenannten Aussendungs-Gottesdienst, um sich auf ihre Einsätze im Verein, im Kindergarten und in der Schule vorzubereiten. Die Organisatoren laden nicht nur "zum Erfahrungsaustausch", wie es in ihrer Ankündigung heißt. Sie wollen auch "einen Kontrapunkt zum Weihnachtsmann setzen, der uns vorgaukelt, Glück, Zufriedenheit und Harmonie könnten im Kaufhaus erworben werden". Ob es den Nikoläusen allerdings gelingt, ihr Missionswerk weit in den säkularen Norden zu treiben, darf bezweifelt werden. Die Preise, heißt es auf der Homepage des Missener Weihnachtsmannbüros, seien "abhängig vom Postleitzahlengebiet".

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist Matthias Wissmann. Der Chef des Automobilverbandes galt mal als mächtigster Lobbyist der Republik, als "Meister des leisen Geschäfts", der unerwünschte Umweltauflagen aus Brüssel stets unauffällig aus der Welt zu schaffen verstand. Doch wenn der Mann mit dem kurzen Draht ins Kanzleramt heute die jüngste Branchenbilanz vorstellt, kann er nicht verbergen, dass er längst Teil des Problems ist. Früher sagte er "Rekordgewinn", heute sagt er: "Dieselskandal".

