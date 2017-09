das war zu erwarten: Die erste Umfrage nach dem großkoalitionären TV-Duell zeigt ein sattes Plus für die AfD. Die Kollegen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland hatten sie in Auftrag gegeben, das Ergebnis ist eine schrumpfende Union, und die AfD zweistellig, bei 11 Prozent. Im Konrad-Adenauer-Haus dürfte Siegesgewissheit in Besorgnis umschlagen: Wie soll die CDU noch mobilisieren, wenn Merkel sowieso Kanzlerin bleibt?

Der Wahlkampf wird immer gespenstischer: Unter der Oberfläche von Bräsigkeit und Langeweile brodeln Wut und Hass. Das ist schlecht für die Demokratie und gut für die Rechtspopulisten. Das Paradox: Je mehr Wähler sich für die Rechtspopulisten entscheiden, desto eher bekommen sie die Große Koalition.

Erdogans Spitzel

Es wird wieder kein guter Tag für die deutschtürkischen Beziehungen. Denn ein Spionageprozess in Hamburg wirft ein grelles Licht auf die Aktivitäten des türkischen Geheimdienstes in Deutschland. Die Spitzelei richtet sich vor allem gegen Türken, zuletzt machten Spionagelisten von Imamen des Moscheevereins Ditib Schlagzeilen. Nun steht ein mutmaßlicher türkischer Spion vor Gericht. Als Journalist getarnt soll er Kurden in Deutschland ausgeforscht haben - für den türkischen Geheimdienst MIT. Möglicherweise gab es sogar Pläne, einen Kurdenpolitiker in Bremen zu ermorden.

"Wenn Yüksel Koç sterben soll, dann müssen wir mit dem Team im Dauerkontakt stehen und alles genau besprechen", heißt es in einer handschriftlichen Notiz des mutmaßlichen Agenten. Will die türkische Regierung politische Gegner in Deutschland ermorden lassen? Mein Kollege Martin Knobbe hat den Agenten, der aus Ankara kam, ausführlich im aktuellen SPIEGEL beschrieben, Sie finden die Geschichte außerdem auf SPIEGEL Plus.

Kind und Karriere

Der Europäische Gerichtshof fällt heute ein Urteil in einem interessanten Fall: Eine Beamtin in Berlin sollte befördert werden, wurde dann aber schwanger und konnte ihre Probezeit nicht antreten. Während sie in Elternzeit war, wurde die Leitungsfunktion an jemand anderen vergeben. Bei ihrer Rückkehr war von Beförderung nicht mehr die Rede. Das Gericht soll nun klären, ob das nach EU-Recht zulässig ist. Wir alle kennen ähnliche Fälle. Kinder sind noch immer ein Karrierehindernis - vor allem für Frauen, das belegt allein schon die geringe Zahl von Müttern in Führungspositionen.

Egal, wie das Urteil in Luxemburg heute ausfällt, wenn wir es mit Frauen in Führungspositionen ernst meinen, dürfen sie nicht länger für Mutterschaft und Elternzeit bestraft werden. Auch für Männer trifft das langsam immer mehr zu - wenn sie Vaterschaft und Gleichberechtigung ernstnehmen. Frauen und Männer sind darauf angewiesen, dass Arbeitgeber Elternschaft unterstützen, auch wenn das für ein Unternehmen kurzfristig unbequem ist. Der Staat sollte da mit gutem Beispiel vorangehen.

Gewinner des Tages...

... ist Kirill Serebrennikow, der russische Regisseur, er hat heute Geburtstag. Mitte August wurde Serebrennikow bei Dreharbeiten in Sankt Petersburg verhaftet, mitten in der Nacht, wie damals. Warum ist hier einer ins Visier der russischen Staatsmacht geraten, obwohl so Vieles ihn hätte schützen müssen? Serebrennikow war kein Putin-Kritiker, wurde mit staatlichem Geld gefördert, hatte mächtige Beschützer im Kreml, er ist international bekannt und inszeniert im Ausland. Wenn so einer in Russland nicht mehr sicher ist, kann das nur eines heißen: Hier wird ein Exempel statuiert, mit dem Ziel, alle einzuschüchtern, die es noch wagen, kritisch zu schreiben, frei zu inszenieren, ohne rote Linien im Kopf, sich den ideologischen Zwängen des neuen Russland nicht unterwerfen. Es geht darum, Schrecken zu verbreiten. Unter Stalin hieß das Terror.

