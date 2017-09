der Schlafwagen-Wahlkampf zwischen Angela Merkel und Martin Schulz schadet beiden Volksparteien, das zeigen die jüngsten Daten der Umfrageinstitute. Während Union und SPD an Zuspruch verlieren, legen AfD und Linke zu. Das Verrückte ist nur: Je mehr die politischen Ränder profitieren, desto wahrscheinlicher wird es, dass am Tag nach der Wahl nur eine Große Koalition eine regierungsfähige Mehrheit hat. Merke: Manchmal ist es doch der Schlafwagen, mit dem man an die Macht kommt.

Exit vom Brexit

"Wir wollen unser Land zurück", so lautete der Wahlspruch der britischen Konservativen, als sie ihren Anhängern im vergangenen Jahr den Austritt aus der EU schmackhaft zu machen versuchten. Heute wird das Londoner Unterhaus über die ersten Gesetze für das Vorhaben abstimmen; und zugleich wird immer klarer, dass London im gemeinsamen Binnenmarkt bleiben und seine Regeln auch dann befolgen will, wenn es in Brüssel nichts mehr zu sagen hat. "Brexit heißt Brexit" war die Losung von gestern. Heute lautet die Formel: Brexit ist das neue Drinbleiben.

Die Dialektik des Freiherrn

Heute tritt der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg im oberbayerischen Städtchen Moosburg auf, um Wahlkampf für die CSU zu machen. Zu erwarten ist jene Übung in politischer Dialektik, die zuletzt häufiger von ihm zu hören war: Er wirbt für die Kanzlerin, indem er sich von ihr absetzt. Er will nicht über Außenpolitik dozieren, um sein Publikum anschließend über China, die USA und den Mittleren Osten zu belehren. Wie also ist es wohl zu verstehen, wenn Guttenberg bei jeder Rede betont: ein politisches Comeback strebe er nicht an?

Die Wahlsiegerin

Ganz gleich, wie die Bundestagswahl ausgeht, eine Gewinnerin steht schon fest: Arbeitsministerin Andrea Nahles wird in der künftigen SPD eine Schlüsselrolle spielen und in der Parteihierarchie weiter aufrücken. Mein Kollege Veit Medick hat die ehrgeizige Genossin im aktuellen SPIEGEL porträtiert. Seine Reportage, die Sie heute bei SPIEGEL Plus lesen können, beschreibt eine Politikerin, "die ganz nach oben will - aber das nicht zeigen darf".

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist der Präsident des Verbandes der Autoindustrie, Matthias Wissmann. Während sich die Bürger besorgt fragen, wie der wichtigste Industriezweig des Landes aus der Dieselkrise finden kann, verbreitet ihr Cheflobbyist neue Theorien über die wahren Schuldigen. Nicht die Autobosse sind danach die Verursacher der Misere, sondern "die Feinde des Automobils", die "in Wahrheit individuelle Mobilität bekämpfen", wie es Wissmann jüngst der "FAS" gesagt hat. "Angriff ist die beste Verteidigung", lautet offenbar der Wahlspruch des früheren Verkehrsministers, der heute die Fachpresse über die bevorstehende Internationale Automobilausstellung informieren will. Doch das Publikum spürt: Manchmal ist die Offensive auch ein Akt der Verzweiflung.

