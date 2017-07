Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

acht Wochen vor der Bundestagswahl zeigen die steigenden Flüchtlingszahlen in Italien, wo Angela Merkels schwacher Punkt liegt. Wenn es um Asyl und Grenzschutz geht, sind Deutschland und Europa in den vergangenen zwei Jahren kaum einen Schritt vorangekommen. Im Mittelmeer hält das Massensterben an, es gibt kaum Abschiebungen und zu wenig Rücknahmeabkommen mit afrikanischen Staaten, von einer EU-weiten Einwanderungspolitik gar nicht zu reden. Wenn die Sozialdemokraten heute ihre Strategie für die heiße Wahlkampf-Phase vorstellen, werden sie der Kanzlerin das alles vorhalten. Das Problem ist nur: Die SPD hat nie eine glaubwürdige Alternative präsentiert.

Trumps Armee

In Washington darf heute Kommunikationsdirektor Anthony Scaramucci seine Koffer packen, nach nur zehn Tagen im Amt und nachdem er offenbar bei jenen Männern in Ungnade gefallen ist, die im Team Donald Trumps die Macht übernommen haben, die Militärs. Der Verteidigungsminister: ein Ex-General. Der Sicherheitsberater: ein Ex-General. Der Stabschef: ein Ex-General. Angesichts des sonstigen Chaos in Washington, so meinen Beobachter, lässt der Aufmarsch der Uniformträger wohl nur zwei Erklärungen zu: Entweder, Trump will ein Militärregime errichten; oder seine Offiziere bereiten schon einen Putsch vor.

Macron first

AFP

Als Emmanuel Macron zum Präsidenten Frankreichs gewählt wurde, hofften die Italiener, einen Verbündeten in Europa gewonnen zu haben. Doch nun hat der neue Mann im Elysée die Nachbarn gleich mehrfach düpiert. Er handelte in Libyen, vormals eine Kolonie Italiens, ein Abkommen aus, ohne die Regierung in Rom auch nur zu konsultieren. Und er verhinderte, dass der italienische Fincantieri-Konzern eine französische Werft übernehmen durfte. Heute fliegt Macrons Wirtschaftsminister Bruno Le Maire nach Rom, um gut Wetter zu machen. Doch in Italien haben inzwischen viele den Eindruck, dass der Mann, der sich gern als großer Europäer gibt, eher einer anderen Maxime folgt: Frankreich First.

Fünf für Dobrindt

DPA

Alexander Dobrindt empfängt heute Start-up-Unternehmer in Berlin, damit sie ihm im Rahmen eines Wettbewerbs "digitale Geschäftsideen aus dem Bereich der Mobilität" präsentieren. Ein prima Programm; aber vielleicht sollte der findige Verkehrsminister auch einen der berühmt gewordenen "Fünferkreise" der Automobilindustrie hinzubitten; die Ingenieure könnten sich zum Beispiel mit einem wirksamen Software-Update für ihre Schummelmotoren hervortun. Doch ob die Konzerne auch mitmachen? Unwahrscheinlich: Es gibt nur 10.000 Euro zu gewinnen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

DPA

... ist Tim Cook. Der Apple-Chef präsentiert sich gern als Verteidiger westlicher Werte und des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Doch nun nimmt sein Konzern auf Druck Pekings Programme aus seinem Angebot, mit denen die staatliche Zensur umgangen werden kann. Dafür durfte Apple im Reich der Mitte gerade ein lukratives Datenzentrum eröffnen. Heute präsentiert der Konzern seine jüngsten Quartalszahlen, und man darf davon ausgehen, dass es an den Börsen heißen wird: Der Mann versteht es, die richtigen Prioritäten zu setzen.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag, Ihr

Michael Sauga