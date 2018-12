Bahnfahren kann so großartig sein, leider ist es in Deutschland oft eine Qual - auch heute früh wieder: Zwischen 5 Uhr und 9 Uhr sind bundesweite Warnstreiks der Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) angekündigt. Bei den Fernzügen, Regional- und S-Bahnen könnte es im ganzen Land Verspätungen und Ausfälle geben.

Die Bahn hat aus diesem Grund die Zugbindung für Sparpreistickets aufgehoben, Tickets und Reservierung werden laut Bahn kostenlos erstattet, wenn eine Reise nicht angetreten werden kann. Betroffene können sich an folgende kostenlose Hotline der Bahn wenden: 08000 996633

Der Hintergrund: Am Samstagmorgen hatte die größte Eisenbahnergewerkschaft EVG die Tarifverhandlungen mit der Bahn für gescheitert erklärt - sie fordert um 7,5 Prozent höhere Löhne und flexiblere Arbeitszeiten.

Die Bahn hat auch ohne Streiks gerade ziemlich viele Probleme: Im November kamen nur 70 Prozent der Fernzüge pünktlich am Ziel an (anstelle der geplanten 82 Prozent), der Bahn fehlen bis 2023 zudem elf Milliarden Euro für den Unterhalt. Weil schlechte Nachricht selten allein kommen, hier noch eine weitere: Seit gestern zahlen die Kunden der Bahn höhere Ticketpreise.

Merkel und der Uno-Migrationspakt

DPA Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Ankunft in Marrakesch

Auf einer Uno-Konferenz in der Marrakesch in Marroko soll heute der umstrittene internationale Migrationspakt offiziell angenommen werden. Voraussichtlich 159 der 193 Uno-Mitgliedsstaaten werden auf der Konferenz vertreten sein, Bundeskanzlerin Angela Merkel ist als eine von nur wenigen westlichen Regierungschefs eigens angereist und hält eine Rede.

Der Pakt enthält 23 Ziele, auf deren Basis die internationale Migrationspolitik verbessert werden soll - er wurde in den vergangenen Wochen zum Gegenstand einer Kampagne von Migrationsgegnern. Sie stellten den rechtlich nicht bindenden Vertrag als eine Art Komplott für eine ungebremste Zuwanderung dar.

Zehn europäische Länder haben die Annahme des Paktes in der Folge verweigert, darunter auch Italien und Österreich, aber auch die USA nehmen nicht an der Konferenz teil. In Belgien ist am Streit über den Vertrag am Wochenende die Regierungskoalition zerbrochen.

Wie konnte das geschehen? Meine SPIEGEL-Kollegen haben in einer Rekonstruktion dargestellt, wie es zum Vertrag kam, warum er plötzlich so stark polarisierte und welche Fehler die Bundesregierung begangen hat.

Macrons Rede an die "Gelbwesten"

DPA Ein Demonstrant mit einem Plakat des französischen Präsidenten

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist durch die Massenproteste der "Gelbwesten" am Wochenende stark in Bedrängnis geraten, nun will er heute Abend um 20 Uhr in einer Rede an die Nation die Stimmung beeinflussen - es wird wohl die bisher wichtigste und schwierigste Rede seiner Amtszeit werden. Dem Präsidenten wird immer wieder Abgehobenheit, Arroganz und ein autoritärer Tonfall vorgeworfen.

Der 40-Jährige wird nun wohl zeigen müssen, dass er auch anders kann und die Sorgen der Menschen auf der Straße versteht. Macron kämpft gegen seine Unbeliebtheit an, laut Umfragen sympathisieren drei Viertel der Franzosen mit den Zielen der Bewegung - doch bisher kann keine Oppositionspartei davon profitieren.

Etwa 125 000 Gelbwesten-Anhänger demonstrierten am Wochenende laut Innenministerium im Land, 120 000 Polizisten standen ihnen gegenüber - es kam diesmal immerhin zu weniger gewaltsamen Ausschreitungen als in der Vorwoche. Lesen Sie hier, wie es zu den Protesten kam und was die Demonstranten antreibt.

Klimakonferenz in Katowice

DPA Industrieanlagen in Frankreich

Eine zweite wichtige Uno-Konferenz geht heute in eine entscheidende Phase: An der Klimakonferenz im polnischen Katowice treffen nach einer Woche der Vorverhandlungen etwa 120 Minister aus aller Welt ein. Und sie stehen vor einer schwierigen Aufgabe, es gab bisher kaum Durchbrüche. Eigentlich soll die Konferenz die Regeln für das Pariser Klimaabkommen beschließen, die es bisher noch nicht gibt.

Doch die Welt ist heute eine andere als 2015 - in den USA regiert Donald Trump, der nicht an den Klimawandel glaubt, in Brasilien bald der ultrarechte Politiker Jair Bolsonaro und auch sonst sind jene auf dem Vormarsch, die bezweifeln, dass der Mensch das Klima verändert.

Saudi-Arabien, Russland und die USA wollen nicht einmal den Bericht des Weltklimarats akzeptieren, der eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad empfiehlt. Es ist zu befürchten, dass sich die Konferenz auf wirklich wirksame Regeln nicht einigen kann - es wäre, so dramatisch muss man das sagen, für die Menschheit eine Katastrophe.



Gewinner des Tages...

DPA Paul Ziemiak

... ist Paul Ziemiak. Es ist das erste Mal, dass ein Vorsitzender der Jungen Union direkt zum CDU-Generalsekretär gewählt wurde. Ziemiak ist zudem erst 33 Jahre alt, und er hat eine in der Spitzenpolitik noch immer nicht alltägliche Biographie: geboren in Polen, erst 1988 mit seinen Eltern nach Deutschland eingewandert.

Seinen neuen Job verdankt er der neuen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz AKK, die nach der Niederlage von Friedrich Merz und Jens Spahn ein Signal an die Konservativen in der Partei senden wollte. Ziemiak gehört zum konservativen Flügel der Partei, hat immer wieder Kanzlerin Angela Merkel kritisiert. Sein schlechtes Wahlergebnis von rund 63 Prozent zeigt aber, wie gespalten die CDU gerade ist. Er und seine neue Chefin haben nun die schwierige Aufgabe, die Partei zusammenzuhalten.

