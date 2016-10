Die Lage am Donnerstag Liebe Leserin, lieber Leser,

dieser Tag wäre ein guter Tag, würde Sigmar Gabriel endlich sagen, was er vorhat. Will er Bundeskanzler werden oder nicht? Dieser Tag wäre ein guter Tag, würde herauskommen, welcher Kandidat mit einer Mehrheit in der Bundesversammlung rechnen könnte, also Bundespräsident würde. Um beide Personalien wird seit einiger Zeit gerungen. Im ersten Fall ringt vor allem Gabriel mit sich selbst, im zweiten Fall ringen die Parteien miteinander. Zusammen sind das Indizien für ein Personalproblem in der Spitzenpolitik. Wenn Gabriel so lange mit sich ringen muss, ist er nicht der richtige Mann fürs Kanzleramt. Das muss man wollen, muss man sich ganz und gar zutrauen. Zweifel sind sympathisch, aber nicht dienlich für den wichtigsten Job des Landes. Und die langwierige Suche nach Kandidaten für das Präsidentenamt zeigt, dass es den idealen Kandidaten nicht gibt. Die einen wollen nicht, die anderen sind nicht wirklich geeignet. Wahrscheinlich wird es kein guter Tag.

Sächsische Blamage

Es ist so traurig wie peinlich. Der mutmaßliche Terrorist Albakr hat Selbstmord begangen, in seiner Zelle. Erst ist er der Polizei entwischt, wurde nur mit Hilfe dreier Syrer in Leipzig verhaftet, nun konnten ihn die Justizbehörden nicht von einem Suizid abhalten, obwohl sie um die Gefährdung wussten. Was ist da los in Sachsen? Ähnlich wie Bayern geriert es sich als Vorzeigeland, in der Variante Ost, steht nun aber vor aller Welt blamiert da. Heute wird es eine Pressekonferenz zu den Vorfällen geben. Man will nun wirklich ganz genau wissen, wie das passieren konnte.

Guter Separatismus, schlechter Separatismus

Heute beginnt der Parteitag der Schottischen Nationalpartei SNP, und vielleicht wird sie ein weiteres Referendum zur Unabhängigkeit anstreben. Beim letzten Mal sind die schottischen Nationalisten gescheitert, aber demnächst kommt der Brexit, und die Schotten müssten mit den anderen Briten die Europäische Union verlassen. Das will die Mehrheit nicht, weshalb eine neue Abstimmung anders ausgehen könnte.

Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu meinen soll. Generell halte ich Separatismus für schädlich und war daher erleichtert, dass das letzte Referendum schlecht ausging für die schottischen Separatisten. Aber was ist mit Separatismus gegenüber Separatisten? Ist das guter Separatismus, wenn sich Schottland von Großbritannien separiert, um sich nicht mit Großbritannien von der EU separieren zu müssen? Die Welt ist echt kompliziert geworden.

Wille zum Schmutz

Heute werden die Franzosen den Amerikanern zeigen, dass sie die kultiviertere Nation sind, woran die meisten Franzosen ohnehin keinen Zweifel haben. Heute treffen sich die Präsidentschaftskandidaten des konservativ-bürgerlichen Lagers zu ihrer TV-Debatte, und tatsächlich wird es schwer für sie werden, das unterirdische Niveau des Rededuells von Trump und Clinton zu unterbieten. Allerdings darf man den Willen französischer Politiker zum Schmutz nicht unterschätzen. Sie sind berüchtigt für ihre langjährigen Fehden, die sie gern auch vor Gericht austragen. So bekriegte sich der ehemalige Präsident Sarkozy verbissen mit dem ehemaligen Außenminister Villepin. Sarkozy steigt auch bei der TV-Debatte heute Abend in den Ring. Als sein stärkster Widersacher gilt Alain Juppé.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... wird voraussichtlich der Portugiese António Guterres sein, den die Vollversammlung der Uno in New York heute als neuen Generalsekretär bestätigen soll. Er war Ministerpräsident seines Landes, er war Präsident der Sozialistischen Internationalen, er war Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen. Seine Aufgabe wird es sein, die Uno zu einem Akteur des Weltgeschehens zu machen. Während die internationale Verflechtung voranschreitet, über das Internet, die Erderwärmung, Kriege und Flüchtlinge, hat die Bedeutung der Weltorganisation nachgelassen. Aber sie wird als ordnende Kraft gebraucht, mehr denn je. Viel Glück also, António Guterres.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit