die Landesgruppe der CSU im Bundestag trifft sich heute zu ihrer weltberühmten Klausur in Seeon. Gäste sind unter anderem der Ministerpräsident von Irland, Leo Varadkar, der Vorsitzende der griechischen Partei Nea Dimokratia, Kyriakos Mitsotakis, und der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn. Man wird die großen Fragen der Weltpolitik diskutieren, was für die CSU heißt: Ein schärferes Asylrecht muss her. So soll Seeon wieder für ein paar Tage den Glanz eines temporären Welthauptstädtchens ausstrahlen.

Seehofer ist stark gerupft

So war es jedenfalls bislang. Allerdings ist die CSU Anfang 2019 eine kleinere Partei als in den Jahren zuvor, nach ihrer derben Niederlage bei der Landtagswahl im Herbst. Ihr Spitzenmann in Berlin, Bundesinnenminister Horst Seehofer, ist stark gerupft und der Mythos von der ewigen Freistaatspartei angekratzt. Die Welt kann etwas gelassener nach Seeon blicken.

Kunst und Desaster

Heute tritt der neugewählte Kongress in den USA erstmals zusammen, und das Repräsentantenhaus wird Donald Trump wahrscheinlich gleichmal Geld für die Mauer zu Mexiko verweigern. Damit beginnt ein Schauspiel, das den schönen Namen Gewaltenteilung trägt. Man erlebt es in dieser klassischen Form nicht allzu oft. Bei uns stecken die Mehrheit des Parlaments und die Regierung unter einer Decke. Eine scharfe Kontrolle findet nicht statt, nur von der Opposition, und die hat wenig Macht.

In den USA dominieren die Demokraten künftig das Repräsentantenhaus. Im Senat haben die Republikaner die Mehrheit. Das ist also auch nicht Gewaltenteilung in Reinform, aber immerhin. Der Präsident wird es schwerer haben, seine Politik durchzusetzen, und muss sogar fürchten, dass die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren einleiten. Für sie kommt es nun darauf an, das richtige Maß zu finden, damit die USA regierbar bleiben, der Trump'sche Wahnsinn aber eingehegt wird. In dieser Situation kann Politik zur Kunst werden (oder zum Desaster).

Glück und Unglück

Es gibt in vielen Biographien ein, zwei Menschen, die haben die Karriere gemacht, von der man selbst einst träumte. Bei mir war das Bahne Rabe, der Schlagmann im Goldachter von Seoul, und es war Michael Schumacher, siebenmal Weltmeister in der Formel 1. Erst habe ich gerudert, später eine Motorsportkarriere versucht, die bald gescheitert ist (ein glimpflicher Unfall, aber das Auto war Schrott und für ein neues reichte das Geld nicht).

Rabes und Schumachers Leben habe ich auch deshalb intensiv verfolgt. Über beiden liegt die denkbar größte Tragik. Bahne Rabe hat sich zu Tode gehungert, Michael Schumacher ist seit einem Skiunfall schwer behindert. Mich hat schon, zugegeben, der wenig rühmliche Gedanke angeflogen, dass ich durch mein frühes Scheitern in beiden Sportarten einem solchen Schicksal entronnen bin. Aber das ist natürlich Unsinn. Das große Glück wird nicht zwangsläufig durch unfassbares Unglück ausgeglichen. Ich bin einfach nur traurig, dass Bahne Rabe nicht mehr lebt und Michael Schumacher das Leben leben muss, das er nun mutmaßlich lebt (die Familie gibt dazu keine Informationen preis).

Schumacher wird heute 50 Jahre alt, ich gratuliere von Herzen.

Gewinnerin des Tages

Katrin Göring-Eckardt hat angekündigt, dass sie nicht noch einmal als Spitzenkandidatin der Grünen in einen Bundestagswahlkampf ziehen wird. Das klingt voreilig, weil die nächste Wahl regulär im September 2021 stattfinden würde. Das klingt überflüssig, weil Göring-Eckardt wohl ohnehin nicht infrage käme, da sich die neuen Parteivorsitzenden Habeck und Baerbock die Spitzenkandidatur kaum nehmen lassen werden.

Trotzdem ist das ein guter, vor allem weiser Zug von Göring-Eckardt. Sie hat sich selbstbestimmt aus einem Rennen genommen, das sie nicht gewinnen kann. Deshalb ist sie meine Gewinnerin des Tages.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit