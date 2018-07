Die Lage am Dienstag

es ist noch gar nicht lange her, da brüllte der bayerische Löwe in Gestalt Markus Söders unentwegt "Zurückweisung", "Zurückweisung", "Zurückweisung". Inzwischen ist die Grenze-zu-Kampagne der CSU in sich zusammengefallen, und seither schnurrt der junge Ministerpräsident wie ein zahmes Kätzchen.

Er gelobt, keine fremdenfeindlichen Vokabeln mehr zu verwenden, fordert Respekt für die Kanzlerin, und wenn er sich mit seinem Kabinett heute zum Feriengipfel auf der Zugspitze versammelt, steht nicht mehr "Asyltourismus" auf der Tagesordnung, sondern "Umweltschutz". Ist da Selbstkritik zu beobachten, gar Läuterung?

Wohl kaum. Der Mann hat schlicht die Umfragen zur Landtagswahl im Oktober studiert, nach denen die CSU zum Regieren künftig die Grünen, die FDP oder die Freien Wähler benötigt - und deshalb beizeiten ein paar Brücken bauen sollte. Von einer "Sachfrage" sprach die CSU-Spitze auf dem Höhepunkt ihres Machtkampfs mit Merkel. Söder, so viel ist gewiss, hat eher die Machtfrage im Blick.

Wer vertraut den Trump-Vertrauten?

Dass Donald Trump die Hilfe Russlands in Anspruch genommen hat, um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, ist nicht erwiesen. Aber die Indizien verdichten sich; nicht zuletzt, seit eine wachsende Zahl ehemaliger Vertrauter beschuldigt wird, selbst mit dem Gesetz in Konflikt geraten zu sein.

Michael Cohen zum Beispiel, Trumps ehemaliger Rechtsanwalt, der unter Korruptionsverdacht steht. Oder sein früherer Wahlkampfberater Paul Manafort, der sich heute wegen möglicher Steuervergehen vor Gericht verantworten muss.

Man erinnert sich: Auch Al Capone wurde nicht wegen seiner Kapitalverbrechen eingebuchtet. Sondern wegen Steuerhinterziehung.

Macrons Missgriffe

In Frankreich gibt es nicht wenige, die Emmanuel Macrons Regierungsstil für eine moderne Form von Bonapartismus halten, jener eigentümlichen Mischung aus Erlösermythos und Grandeur, die auf den gleichnamigen Alleinherrscher Anfang des 19. Jahrhunderts zurückgeht.

Inzwischen aber macht der Präsident, der sich gern Jupiter nennen lässt, eher durch den Ankauf edelsten Porzellans und die Beschäftigung prügelwütiger Leibwächter Schlagzeilen. Und so mögen manche Spötter nun nicht mehr von Bonapartismus sprechen, sondern von der Karikatur desselben.

Heute debattiert die Nationalversammlung in Paris über zwei Misstrauensanträge gegen Macrons Regierung, und es ist nicht auszuschließen, dass dabei auch an einen Satz von Napoleon selbst erinnert wird: "Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein Schritt".

Ade, Deutschland AG

Heute ist der letzte Arbeitstag für Ulrich Lehner als Aufsichtsratschef bei ThyssenKrupp. Nachdem schon Vorstandschef Heinrich Hiesinger nach einem zähen Machtkampf mit Finanzinvestoren und der mächtigen Chefin der Krupp Stiftung, Ursula Gather, zurückgetreten war, folgte ihm kurz darauf Lehner. Meine Kollegen Armin Mahler und Frank Dohmen haben im aktuellen SPIEGEL rekonstruiert, wie der Traditionskonzern in einem Bermuda-Dreieck aus Machtvakuum, Inkompetenz und Illoyalität unterzugehen droht.

Früher wusste die Deutschland AG, wie man Heuschrecken und unerwünschte Investoren abwehrt. Heute nimmt sie sich selbst aus dem Spiel.

Verlierer des Tages...

... ist Joachim Stamp. Der nordrhein-westfälische FDP-Flüchtlingsminister wollte sich im Fall des terroristischen Gefährders Sami A. als konsequenter Abschiebepolitiker in Szene setzen. Stattdessen gilt er nun als Beschädiger des Rechtsstaats, weil seine Beamten kräftig daran mitwirkten, sich bei dem Verfahren über die Urteile von Gerichten hinwegzusetzen.

Dass Sami A. noch im Laufe des heutigen Tages nach Deutschland zurückgebracht wird, wie es das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen verlangt, ist jedoch nicht zu erwarten - und so sagt nun selbst Stamps Parteifreund Wolfgang Kubicki: "Wenn die Gerichte sich nicht mehr darauf verlassen können, dass die Behörden ihnen gegenüber die Wahrheit erklären, dann sieht es dunkel aus in Deutschland".

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.

Ihr Michael Sauga

