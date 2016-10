Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn es um das Verhältnis zu den Großmächten USA und Russland geht, sind die Deutschen nicht immer leicht zu verstehen. Gegen Handelsverträge mit Nordamerika gehen sie zu Hunderttausenden auf die Straße, aber niemand demonstriert gegen Russlands Bombenterror in Aleppo. Sie kritisieren Amerikas Kriege in Arabien, aber es lässt sie kalt, wenn Moskau in Europa fremdes Territorium annektiert. Heute besucht Kreml-Boss Wladimir Putin die Kanzlerin in Berlin, um einen Ausweg aus dem verfahrenen Konflikt in der Ukraine zu suchen. Angela Merkel wirft ihrem Gast vor, das Völkerrecht zu brechen. Aber Putin kann mit der Zahl der Deutschen kontern, die ihm laut Umfragen mindestens genauso viel Vertrauen entgegenbringen wie ihr: knapp 30 Prozent.

Seehofers Signale

Was hat Horst Seehofer nicht schon alles versucht, um zu verhindern, dass sein ehrgeiziger Finanzminister Markus Söder dereinst Kalif anstelle des Kalifen wird! Mal hat er Söders Rivalen hofiert, mal wollte er ihn nach Berlin wegloben. Zuletzt spielte der CSU-Chef und Ministerpräsident mit dem Gedanken, eines seiner beiden Spitzenämter aufzugeben, wobei offen blieb, welcher Job dabei Söder zugedacht war: möglicherweise keiner von beiden? Heute eröffnet Seehofer die bayerisch-tschechische Landesausstellung zum 700. Geburtstag von Kaiser Karl IV. in Nürnberg - und Seehofers Anhänger zweifeln, ob das ein gutes Signal ist. Karl war zwar berühmt für seine skrupellose Hausmachtpolitik, aber die Regelung seines Erbes hat er versemmelt. Sein Nachfolger Wenzel entpuppte sich als Tyrann, er verwickelte sein Reich in kriegerische Konflikte und erhielt den Beinamen "der Faule".

Die Große Feuerpause

Im Horror der Nahost-Kriege gibt es zwei Nachrichten, die ein Fünkchen Hoffnung wecken. Im umkämpften Jemen sollen ab heute Nacht für 72 Stunden die Waffen schweigen. Und im Syrienkonflikt tritt morgen eine sogenannte humanitäre Feuerpause in Kraft, die mit acht Stunden angesetzt ist. Danach soll offenbar munter weiter gemordet werden. Nun lautet die vielleicht etwas naive Frage: Könnte man die Kampfhandlungen nicht einfach etwas länger unterbrechen?

Die Deutschen und das Glück

Nachdem die Deutsche Post gestern ihren sogenannten Glücksatlas vorgestellt hat, diskutiert ganz Deutschland die Ergebnisse. Kann es sein, dass die Menschen in den nördlichsten Landstrichen der Republik so viel glücklicher sind als im Süden? Gesundheit, Arbeit, Familie - alles prima? Und steht das nicht im Widerspruch zum sogenannte Depressionsatlas der Techniker Krankenkasse, wonach im Gegenteil die unglücklichsten Menschen im Norden leben, vor allem in Lübeck, Elmshorn und Bad Segeberg, wo offenbar das Grauen zu Hause ist? Das Rätsel ist schnell gelöst. Erstens liegen Glück und Unglück bekanntermaßen dicht beieinander. Und zweitens wusste schon der große Menschenkenner Sigmund Freud: "Die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten."

Gewinner des Tages...

... ist Wolf Biermann. Der begnadete Dichter, umjubelte Sänger und unterschätzte Gitarrist hat seine Autobiografie veröffentlicht. Manche halten sie in einigen Passagen für etwas geschönt, dafür ist sie in anderen umso bewegender. Etwa, wenn Biermann über den KZ-Tod seines Vaters schreibt - und darüber, wie seine Mutter versuchte, ihn damit zu besseren Schulnoten anzuspornen. Auf der Frankfurter Buchmesse wird SPIEGEL-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer den Autor heute interviewen und ihm eine Frage stellen, die sich allen Lesern des Werks aufdrängt: "Wie lebt man damit, wenn die Mutter bei einer Fünf in Mathe sagt: 'Dafür ist Dein Vater in Auschwitz nicht gestorben'?" (13 Uhr, SPIEGEL-Stand, Halle 3.0 D56, www.spiegelgruppe.de/buchmesse)

