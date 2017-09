die bange Frage der letzten Wahlkampfwoche ist, ob es die AfD tatsächlich schafft, sich als drittstärkste Partei im Bundestag zu etablieren. Es wäre eine Zäsur, wenn erstmals in der Geschichte der Republik eine rechtspopulistische Partei ins Parlament einzieht und dort womöglich die stärkste Oppositionskraft bildet. Der Aufstieg der AfD hat viele Gründe. Aber einer ist sicher auch, dass die Anhänger der Partei bereit sind, in ihrer Wut über alle Widersprüche der Partei hinwegzusehen.

Heute treten die Spitzenkandidaten Alice Weidel und Alexander Gauland vor die Presse: Ein 76-jähriger ehemaliger CDU-Funktionär, der sich viele Jahre als eine Art konservativer Gentleman gerierte, nun aber mühelos als Einpeitscher für einen NPD-Parteitag taugen würde. Und eine 38-jährige Volkswirtin, die eine Frau aus Sri Lanka liebt und nun für eine Partei kämpft, die offen fremdenfeindlich ist. Die Aussicht auf Einfluss und Posten macht bekanntlich flexibel. Aber wer auf Gauland und Weidel blickt, stellt sich unweigerlich die Frage, wie viele Widersprüche ein Mensch eigentlich aushalten kann.

Die Arroganz der VW-Lenker

Wenn VW-Chef Matthias Müller wissen will, was sein Konzern mit dem Dieselbetrug angerichtet hat, müsste er nur mal einen Tag am Tresen eines VW-Händlers verbringen. Nirgendwo entlädt sich die Wut der Kunden so unmittelbar, weshalb nun Dirk Weddigen von Knapp im neuen SPIEGEL drastische Worte findet: "Wir haben einen Skandal, und wie der Konzern damit umgeht, ist unglaublich", sagt der Verbandschef deutschen VW- und Audihändler. Statt Fehler ehrlich einzuräumen, versuche die Konzernspitze, den Dieselskandal zu einem allgemeinen Problem der deutschen Autobauer zu erklären: "Das ist eine grobe Verletzung ethischer Werte. Man bekennt sich nicht mehr schuldig für das, was man verursacht hat."

Dazu komme, dass die Händler nicht einmal die Möglichkeit hätten, mit Konzernchef Müller über die dramatische Lage zu sprechen. "Müller redet mit uns kein Wort", klagt Weddigen von Knapp. Wer das Interview liest, der versteht, dass nicht nur Politiker, sondern auch Konzernchefs sich mit ihrer Arroganz das eigene Grab schaufeln können.

Vereint in Lederhosen

Wer in dieser Woche das Oktoberfest besucht, bekommt dort jede Menge Italiener, Amerikaner, Niedersachsen oder Hamburger zu sehen, die, verkleidet in Dirndl oder Lederhose, den Maßkrug stemmen. Vergangene Woche hatten wir Besuch von einer Freundin aus den USA, die natürlich auch nach München reisen wird und noch auf der Suche nach der geeigneten Tracht war - ohne "costume", wie sie meiner Frau (einer gebürtigen Münchnerin) sagte, sei die Wiesn eben nur der halbe Spaß.

Ich muss beim Oktoberfest immer an die leicht magensaure Debatte über "cultural appropriation" denken, die aus den USA langsam nach Europa schwappt und jeden vor ein moralisches Standgericht bringen kann, der sich Federn auf den Kopf steckt und dabei nicht bedenkt, dass ihm die indigenen Wurzeln fehlen. Der Bayer ist da nachsichtiger. Jede Lederhose gilt ihm als Beleg der eigenen Großartigkeit, egal, ob ein Berliner drinsteckt, ein Inder oder ein Chinese.

Gewinner des Tages

... ist Wolfgang Schäuble. Der Methusalem der deutschen Politik wird heute 75 Jahre alt. In Offenburg gibt die baden-württembergische CDU ihm zu Ehren einen Empfang, auch die Kanzlerin wird dort sprechen. In den letzten Jahren wirkte es nicht selten so, als sei Schäuble der letzte in der CDU, der Angela Merkel noch die Meinung sagen kann - egal, ob es um den Euro geht oder die Flüchtlinge. Aber was auf den ersten Blick wie Rivalität aussieht, ist in Wahrheit eher eine Art Symbiose. Schäubles später Ruhm gründet auf seiner Aura des weisen Rebellen. Merkel ließ ihn gewähren, weil sie weiß, dass er den Streit nie auf die Spitze treibt. Schäuble bellt, aber er beißt nicht. Er schützt Merkel vor dem Vorwurf, sie habe die CDU zu einem Abnickverein geschrumpft. Insofern ist der Finanzminister ein fester Bestandteil im Machtkalkül der Kanzlerin. Ihm fällt die Rolle des geduldeten Widersachers zu. Weil er sie so perfekt spielt, dürfte ihm im Falle eines Wahlsieges ein Platz im nächsten Kabinett sicher sein.

