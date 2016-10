Die Lage am Montag Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Lage am Montag

heute ist Schäuble-Tag. Heute wird ihm die Berliner Ehrenbürgerwürde verliehen. Eigentlich wollte er mal Bürgermeister der Hauptstadt werden, das wurde verhindert, aber eine Jahresfreikarte der Berliner Verkehrsbetriebe ist ja auch ganz schön. Die steht ihm nun zu. Schäuble ist sicherlich einer der herausragenden Politiker des Landes, aber er ist auch ein Problem. Er ist der Lieblingskonservative der Linken und der Mitte, aber nicht der Rechten. Sein kühler, intellektueller Konservatismus ist für die SPD, für Grüne und Teile der Linken eine Freude, damit setzen sie sich gern auseinander. Aber den rechten Rand erreicht er nicht. Da fehlt der emotionale Konservatismus eines Franz Josef Strauß und damit eine Bindekraft für den bürgerlichen Teil der AfD-Wähler. Schäuble kann nicht die Antwort der CDU auf die AfD sein. Aber eine andere hat sie nicht.

Europa ohne Europa

Kippt Wallonien Ceta, das Freihandelsabkommen mit Kanada? Heute könnte die Entscheidung fallen. Den Tag über laufen Verhandlungen der EU mit den Belgiern und den Kanadiern. Hier zeigt sich, was passiert, wenn die politischen Kompetenzen wieder in die Staaten und Regionen zurückverlagert werden. Die EU ist dann blockiert und manchmal handlungsunfähig. Europa ist schwach, wenn es nicht Europa sein darf, sondern ein Sammelsurium der Völker sein muss. Wir sind da auf einem Irrweg. Es müsste in die andere Richtung gehen: mehr Souveränität für Europa.

Bitte ein Duell

In die Debatte um den Bundespräsidenten kommt langsam Schwung. SPD-Chef Gabriel hat am Wochenende einen Kandidaten präsentiert, Außenminister Steinmeier, der eine gute Wahl für dieses Amt ist. Nun muss Merkel ihren Kandidaten benennen. Macht sie es wie Gabriel und nimmt einen erfahrenen Politiker aus den Reihen ihrer Partei, sollte sie Norbert Lammert küren, den Bundestagspräsidenten. Die beiden könnten vor der Bundesversammlung gegeneinander antreten, und dann wird man sehen, wer sich durchsetzt. Ein offenes Duell von zwei absolut respektablen Kandidaten wäre besser als ein Gro-Ko-Kompromiss auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, der da heißt: Man muss schon mal einen evangelischen Kirchentag geleitet haben. Bitte nicht.

Die Räumung muss sein

Aus Calais könnten uns heute hässliche Bilder erreichen. Das illegale Lager der 6500 Flüchtlinge wird geräumt, und hoffentlich geht das ohne Menschenjagden oder gar Blutvergießen vonstatten. Eine Räumung muss aber sein, einen anarchischen Zustand wie den von Calais kann ein Rechtsstaat nicht dulden. Die Menschen, die dort zum Teil seit Monaten vor dem Eingang zum Tunnel ausharren, sehen ihr Heil in Großbritannien, aber sie haben nicht das Recht, ihren Fluchtort frei zu wählen. Die Franzosen wollen sie über das Land verteilen, und dann können sie Asylanträge stellen. Das ist fair. Zu den vielen Paradoxien der Demokratie gehört, dass sich der Rechtsstaat im Rahmen seiner Gesetze manchmal hässlich machen muss, um Rechtsstaat sein und bleiben zu können.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... wird hoffentlich Spanien sein. Die Sozialisten haben entschieden, dass sie sich bei der nächsten Wahl des Ministerpräsidenten im Parlament enthalten werden. Damit wäre der Weg frei für eine Minderheitsregierung des Konservativen Rajoy, der seit einiger Zeit kommissarisch regiert. Spanien hat in diesem Jahr schon zweimal gewählt, ohne dass ein Regierungsbündnis zustande kam. König Felipe VI. wird heute mit den Parteiführern reden, und die Chancen stehen gut, dass den Spaniern eine dritte Wahl in diesem Jahr erspart bleibt.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start in die Woche.

Ihr Dirk Kurbjuweit