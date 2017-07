nach einem Zwischenstopp in Moskau wird Chinas Staatspräsident Xi Jinping heute in Berlin von Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen, es gibt viel zu besprechen: die Nordkorea-Krise, Donald Trumps neue Handelspolitik, die Zukunft des Pariser Klimaabkommens. Weil Washington als Partner immer unberechenbarer wird, orientieren sich die Chinesen verstärkt in Richtung Europa und die Europäer in Richtung China.

Ganz nebenbei überlässt der Gast aus Fernost dem Berliner Zoo noch zwei Pandabären. Diese Art der Sympathiebekundung durch Peking für ein anderes Land nennt man Panda-Diplomatie. Merkel wird die Geste zu schätzen wissen, zumal die Bären auch recht freundliche Namen tragen. Sie heißen Meng Meng (Kleiner Traum) und Jiao Qing (Charmeur).

Angst vor Nordkoreas Super-Rakete

Auch der neue südkoreanische Staatspräsident Moon Jae-in besucht heute vor dem G20-Gipfel Kanzlerin Merkel. Die Angst der Südkoreaner vor einer Eskalation des Konflikts mit dem kommunistischen Norden ist groß, da will sich die Führung in Seoul versichern, dass wichtige westliche Staaten wie Deutschland an ihrer Seite stehen. Diese Versicherung dürfte Merkel dem Präsidenten geben, zumal sie ähnlich wie er auf diplomatische statt militärische Lösungen im Konflikt mit Nordkorea setzt. Die große Frage lautet, ob beide auch Donald Trump beim G20-Gipfel von dieser Linie überzeugen können. Diplomatie ist bekanntlich nicht seine größte Leidenschaft. Dass Nordkorea erfolgreich eine Langstreckenrakete getestet hat, die womöglich sogar die USA treffen könnte, wird die Sache kaum besser machen.

Ein sehr exklusiver Sonderzug

In Hamburg kommen immer mehr Demonstranten an, die gegen den G20-Gipfel protestieren wollen. Unter anderem soll ein Sonderzug ("ZuG20") aus Basel eintreffen, der auf dem Weg etliche G20-Gegner einsammelt. Wir hätten gerne aus dem Sonderzug berichtet, aber einer unserer Kolleginnen wurde die Mitfahrt trotz mehrfacher frühzeitiger Anfragen ohne Angabe von Gründen verweigert: "Eine Mitfahrt und Berichterstattung ist leider nicht möglich." Gerade von den Streitern für Demokratie, Gerechtigkeit und Transparenz hätte man eigentlich etwas mehr Offenheit erwartet.

Gewinner des Tages...

... sind alle Berliner. Sie können heilfroh sein, dass der Gipfel nicht in der Hauptstadt, sondern in Hamburg abgehalten wird. Sobald Chinas Präsident Richtung Hansestadt abreist, könnte es in Berlin mit etwas Glück wunderbar ruhig werden. Endlich stehen dann einmal andere im Stau, wenn ein Staatsgast in einer scheinbar endlosen Kolonne vorbeifährt. Die meisten Helikopter der Bundespolizei, die sonst im Tiefflug über Berlin lärmen, dürften mittlerweile an Alster und Elbe unterwegs sein. Und größere Demos, die den Ku'damm vollständig blockieren, sind wohl für die nächste Zeit auch nicht geplant. Wie schön. Danke Hamburg.

