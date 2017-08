+++ Newsblog zum Wahlkampf 2017 +++ Schulz stellt Integrationspläne vor

Liebe Leser, willkommen im Bundestagswahlkampf.

In unserem Newsblog informieren wir Sie über die neuesten Entwicklungen im Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz, über den Kampf der kleinen Parteien um Platz drei, über Kandidaten, Kundgebungen und Kurioses.

17.55

SPD-Kanzlerkandidat stellt Pläne zur Integrationspolitik vor

Die Integrationspolitik ist ein Thema, das viele Menschen vor der Bundestagswahl bewegt: Ab 18 Uhr will SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in Berlin die Pläne seiner Partei dafür vorstellen. Für Schulz ist klar, dass Europa dringend seine Flüchtlingspolitik überdenken und die Asylsuchenden endlich fairer verteilen muss.

"Wir haben eine ungeordnete Situation in Europa", beklagt er jüngst auf einer Reise durch Italien. Dort wollte er sich ein Bild von der Flüchtlingssituation machen. "Es ist viel Zeit verloren worden in den letzten zwei Jahren." Allerdings muss sich die SPD in diesem Zusammenhang auch immer wieder die Frage stellen lassen, warum sie die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel unterstützte.

17:10

SPD kann im SPON-Wahltrend leicht zulegen

Hat die SPD bei der Bundestagswahl noch eine Chance? Nach dem zwischenzeitlichen Hype um Kanzlerkandidat Martin Schulz musste die Sozialdemokraten in den Umfragen teils erhebliche Stimmenverluste hinnehmen - die CDU um Kanzlerin Angela Merkel schien enteilt.

Auch der jüngste SPON-Wahltrend zeigt weiterhin einen deutlichen Abstand zwischen SPD und CDU. Die Union liegt bei 37,8 Prozent, die Sozialdemokraten können sich jedoch leicht auf 24 Prozent verbessern (mehr dazu lesen Sie hier).

Nach jetzigem Stand hat Martin Schulz damit kaum eine realistische Chance auf den Einzug ins Kanzleramt. Der SPD gelingt es derzeit einfach nicht, die Stimmung zu drehen. Umso wichtiger werden die kommenden Wochen für die SPD im Wahlkampf.