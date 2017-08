+++ Newsblog zum Wahlkampf 2017 +++ Zielgruppe: pränatal

Liebe Leser, willkommen im Bundestagswahlkampf.

In unserem Newsblog informieren wir Sie über die neuesten Entwicklungen im Duell zwischen und , über den Kampf der kleinen Parteien um Platz drei, über Kandidaten, Kundgebungen und Kurioses.

Donnerstag, 24. August, 16.35 Uhr

CDU bringt Wahlkampfspot raus, SPD lästert, Grüne setzen auf Flausch

Ab jetzt wollen die Parteien ihre Anhänger auch in Kinos und Wohnzimmern überzeugen. Dafür haben sie eine Minute und dreißig Sekunden Zeit, kurz: einsdreißig. Was auffällt: Es ist der Wahlkampf der Positivbotschaften, in jedem Werbespot tollen aufgedrehte Kinder mit Milchzahngrinsen über Grünflächen.

Die SPD probierte das schon letzte Woche aus (siehe Blogeintrag weiter unten). Heute zog die CDU mit ihrem offiziellen Werbefilm nach. Angela Merkels Partei schraubt darin die Zielgruppenaltersgrenze drastisch runter: Eröffnet wird der Spot mit einem Embryo im Mutterleib, verbunden mit der Frage "In welchem Deutschland wirst du einmal leben?"

Beim letzten Bundestagswahlkampf hatte die CDU auf Nabelschnüre und andere Lebensrealitäten verzichtet, stattdessen hielt Merkel auf einem Ledersessel einen einsdreißig langen Monolog. Was soll uns nun der aktuelle, mit Panoramen im Morgennebel angereicherte Spot sagen? Merkel ist das Land, das Land ist Merkel? Man kann nicht früh genug anfangen, sich für Politik zu interessieren - am besten schon pränatal?

Die SPD setzte dem CDU-Spot eine Persiflage entgegen und ließ ihrerseits einen Embryo über die Zukunft sinnieren - mit dem Ziel, die Versprechen der Union als heuchlerisch zu entlarven. Pikant: Die SPD streute den Clip, noch bevor der CDU-Film veröffentlicht war. Da gab es wohl eine undichte Stelle in Merkels Kampagnenteam.

Unsere Antwort gab es - wie schon 2005- schon ein bisschen früher. Liebe Grüße aus der #Kampa17 https://t.co/lPkwQHTBlK — Hubertus Heil (@hubertus_heil) August 24, 2017

Auch die Grünen, die als einzige der kleinen Parteien ihren Spot schon präsentiert haben, kritisieren in ihrem Werbefilm den "Alles wird gut"-Sound der Kanzlerin und behaupten: Nö, gar nichts ist gut. Ihre Wahlwerbung enthält Müllberge (dreckig), Eisberge (schmelzend) und Muskelberge (kraftprotzend), dazu viel Tier, in Form von flauschigen Hasen oder Erdmännchen.

Was der Grünen-Spot selbstverständlich auch enthält: Jede Menge Kinder, mit denen die Spitzenkandidaten High-Fiven können. So chronisch gutgelaunt wie im Wahlkampf sind Kinder sonst wohl nie.

Montag, 21. August, 7.09 Uhr

SPD will Wahlkampffinanzierung der CDU prüfen

Die SPD will nach einem Medienbericht die Finanzierung des CDU-Wahlkampfs überprüfen lassen. "Meine Fraktion wird am Montag eine entsprechende Aufforderung an den Bundestagspräsidenten und den Bundesrechnungshof versenden", sagte der haushaltspolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Johannes Kahrs, der "Welt".

Recherchen der "Welt am Sonntag" hatten ergeben, dass Mitarbeiter des Kanzleramts nebenberuflich für die CDU im Wahlkampf tätig sind, auf Basis einer "geringfügigen Beschäftigung". Die SPD hält das für einen Skandal, wie Generalsekretär Hubertus Heil der Zeitung sagte.

Montag, 21. August, 6.15 Uhr

Bundeswahlleiter: Ältere Wähler immer entscheidender

Die Bundestagswahl wird nach Angaben des Bundeswahlleiters vor allem durch Menschen im Rentenalter entschieden. "Die älteren Wähler werden immer wahlentscheidender", sagte Dieter Sarreither den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Gut ein Drittel der Wahlberechtigten seien mindestens 60 Jahre alt - ein Plus von mehr als sieben Prozentpunkten im Vergleich zu 1980. Mehr als 20 Prozent der Wahlberechtigten seien 70 oder älter.

Der Anteil jüngerer Wähler habe in den letzten Jahrzehnten stetig abgenommen. "Stellten die unter 30-Jährigen 1980 noch gut 22 Prozent der Wahlberechtigten, sind es in diesem Jahr nur noch knapp 16 Prozent", so Sarreither. Hinzu komme: die Wahlbeteiligung älterer Wähler sei überdurchschnittlich hoch, "während jüngere Wähler eher seltener zur Wahl gehen".

Freitag, 18. August, 16.15 Uhr

Angela Merkel im Wahlkampf der Dinge

Das Auffällige am deutschen Wahlkampf ist ja, dass alle ungemein digital sein wollen, am Ende aber doch immer wieder in der Dinglichkeit landen. Bei der CDU wurde jetzt in Berlins Mitte ein Wahlkampf-Haus eingerichtet, ein "begehbares Programm" für die Bürger, wie Angela Merkel sagt.

Die Leute sollen "mit allen Sinnen" erfahren können, was die Kanzlerin mit ihnen vorhat, sollte sie die Wahl gewinnen. Die Fenster des früheren Kaufhauses sind Schwarz, Rot und Goldgelb beklebt und innen hinein haben sie ein zwei Stockwerke großes, knallrotes Stoffherz montiert. Das wirkt zwar auf den ersten Blick wie eine Krake, soll aber ganz unbedingt ein Herz sein.

DPA Generalsekretär Tauber, Merkel, CDU-Bundesgeschäftsführer Schüler

Das Herz stehe für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands, sagt die Kanzlerin bei der Eröffnung, "eine erfolgreiche Wirtschaft pumpt wie das Herz Blut in alle Teile des Körpers". Tatsächlich sind die Enden der Arterien mit einer LED-Wand verbunden, auf der in schier endloser Abfolge statistische Kurven erscheinen, um die Bilanz der Merkel-Jahre greifbarer zu machen - im Vergleich zum letzten Schröder-Jahr 2005.

Da sind etwa die sinkenden Arbeitslosenzahlen, die steigende Zahl der Erwerbstätigen, die sinkende Neuverschuldung, die Kinder in Kinderbetreuung, die Kaufkraft in Lohnstunden. Zum Beispiel musste der Deutsche unter Schröder 34 Minuten für einen Weinbrand arbeiten, heute unter Merkel sind es nur 30 Minuten.

Und der CDU-Generalsekretär Peter Tauber verspricht noch, dass das Riesenherz später Herzgeräusche machen werde. Was es dann wirklich tut. Niemand kann diesem Wahlkampf der Dinge entkommen.

Merkel führt die Besucher in einen abgedunkelten Raum mit blauem Sternenhimmel, wie im Observatorium. Hier geht es - Sterne! - um Europa. Merkel gibt ihren Namen in einen Computer ein, dann scrollt sie sich durch eine Werte-Auswahl, klickt auf "Freiheit" und, zack, erscheint am Sternenhimmel der Schriftzug F-R-E-I-H-E-I-T in der Form eines Sternenbildes mit Merkels Autorennamen drunter. "Europa ist mehr als Cent und Euro, sondern auch Gefühl", sagt sie.

Es gibt viel zu entdecken im Haus. Da ist ein großer Raum voller Pappkisten - der sogenannte Familienraum - und wenn man eine Kiste öffnet, sind zum Beispiel 36.000 Euro Baukindergeld drin. So steht es auf einem Zettel, und daneben liegt ein Bündel Spielgeld.

REUTERS Angela Merkel im Falafel-Laden

Als bei der CDU alles gesehen und angefasst und ausprobiert ist, marschiert Angela Merkel in einen Eisladen gegenüber. Generalsekretär Tauber kauft ein Eis, Merkel zieht ohne weiter nach nebenan ins Brillengeschäft. Danach ist das Raucherlokal dran. So geht das im Minutentakt, Wahlkampf sieht bei Merkel sehr nach Arbeit aus. Die Kanzlerin inspiziert und guckt und sagt prima, wunderbar, sehr gut.

Der Besitzer vom libanesischen Spezialitätenladen um die Ecke redet auf die CDU-Expeditionsleiter im Tross ein, dass die Kanzlerin doch auch seinen Imbiss besuchen möge. Merkel steht derweil in einem Fachgeschäft für Steinarbeiten. "Was verkaufen Sie?", fragt sie. "Accessoires aus Stein, zum Beispiel Schiefertaschen", sagt der Besitzer. Merkel sagt: "Aber Stein? Stein, da denkt man ja nicht dran." Und schiebt hinterher: "Aber wunderbar."

Und irgendwann, nach dem Fahrradladen und dem Kinderkaufhaus, folgt Merkel dem Imbissbesitzer. Der Mann ist sehr glücklich und hantiert mit seinem Mobilfunkgerät zwecks Selfie mit der Kanzlerin, während die was kosten möchte. Man serviert Falafel. Sie sagt "sehr gut" und fragt: "Was ist das?" - "Das ist Falafel" - Ach so, sagt Merkel, es hätte ja auch eine Art Unterkategorie sein können. "Kommse mal her", winkt sie dann die Frau hinterm Tresen hervor.

Es soll doch noch ein schönes Foto geben.

Freitag, 18. August, 13.45 Uhr

Parteien schränken Wahlkampf nach Terror-Attacke ein

Nach den islamistischen Anschläge in Spanien haben sich Union, SPD, Linke, Grüne und FDP auf leichte Einschränkungen beim Wahlkampf geeinigt. Bei den Veranstaltungen werde am Freitag und Samstag auf laute Musik verzichtet, zudem werde es Gedenkminuten geben, sagte Kanzlerin Angela Merkel. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sagte, auch in einer politischen Auseinandersetzung sei es "wichtig, dass die Demokraten ein klares Signal der Geschlossenheit geben."

Mindestens 13 Menschen starben bei dem islamistischen Anschlag in Barcelona. Etwa 100 weitere wurden verletzt, darunter auch 13 Deutsche. In Cambrils, rund 100 Kilometer südwestlich von Barcelona, überfuhren mutmaßliche Terroristen auf der Flucht vor Einsatzkräften mehrere Menschen, infolge dieses Vorfalls starb eine Frau an ihren Verletzungen.

Merkel sagte, sie habe in der Nacht überlegt, ob man an diesem Freitag in Deutschland Wahlkampfveranstaltungen durchführen solle. Am Morgen habe sie dann mit Schulz und den Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt (Grüne), Dietmar Bartsch (Linke) und Christian Lindner (FDP) telefoniert. Dabei habe sie für ihren Vorschlag Unterstützung bekommen, etwa keine laute Musik zu spielen.

Zur Begründung für die generelle Fortsetzung des Wahlkampfs sagte Merkel: "Wahlen und Wochen davor, das ist auch eine Feier der Demokratie und damit eine Feier unserer Freiheit." Die Terroristen würden dies nie verstehen. "Aber wir wissen: Genau in dieser Demokratie, in der Freiheit und der Achtung des einzelnen Menschen, darin liegt unsere Stärke."

Donnerstag, 17. August, 20.45 Uhr

Kanzlerin Merkel wird bei Wahlkampfauftritten in Sachsen und Thüringen beschimpft

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Donnerstag bei Wahlkampfauftritten der CDU in Sachsen und Thüringen massiv beschimpft worden. Mehr als 100 Menschen aus dem Dunstkreis der asyl- und fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung und Anhänger der AfD empfingen die Kanzlerin im sächsischen Annaberg-Buchholz mit einem Trillerpfeifen-Konzert und riefen "Haut ab, haut ab!".

Merkel wurde von Polizisten geschützt. Auf dem Marktplatz herrschte ohrenbetäubender Lärm. Merkel sagte: "Manche können nur schreien, manche wollen etwas bewegen, andere rufen nur." Zum Wahlkampfauftakt der Sachsen-CDU waren auch CDU- und Regierungschef Stanislaw Tillich und Bundesinnenminister Thomas de Maizière gekommen.

Nach ihrem Auftritt in Sachsen reiste Merkel weiter nach Thüringen, auch dort wurde sie beschimpft. Rund 30 Menschen riefen während des Wahlkampfauftakts der Landes-CDU auf dem Gelände der Landesgartenschau in Apolda: "Hau ab", "Lügenpack", "Heuchler" oder "Volksverräter". Auf einem Transparent stand: "Grenzen hoch und Schotten dicht". Merkel reagierte gelassen. Sie sagte mit Blick auf die Rufe nur: "Ja, kennen wir ja schon." CDU-Landeschef Mike Mohring sagte: "Die Freiheit unserer Gesellschaft macht aus, dass jeder seine Meinung sagen darf."

Donnerstag, 17. August, 17.00 Uhr

SPD stellt weitere Wahlkampfplakate und TV-Spot vor

Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl hat die SPD einen TV-Spot vorgestellt. Darin zu sehen: Tobende Kinder. Darin zu hören: Kanzlerkandidat Martin Schulz. "Manche behaupten ja, Gerechtigkeit sei heute kein Thema mehr", sagt er. "Wenn dem so wäre, warum ist dann eines der ersten Dinge, die wir unseren Kindern beibringen, gerecht zu teilen?"

Außer diesem Fernsehspot haben die Sozialdemokraten auch drei weitere Großplakate vorgestellt. Die Themen: Zukunft, Gerechtigkeit und Europa. Besonders hob Generalsekretär Hubertus Heil das Europaplakat hervor, da "keiner in diesem Land" für das Amt des Bundeskanzlers besser geeignet sei als der "leidenschaftliche Europäer" Schulz.

"Die SPD geht geschlossen in diesen Wahlkampf, und sie geht entschlossen in diesen Wahlkampf", sagte Heil. Die Partei habe ein "klares Angebot", während Merkels CDU ihm wie ein "leeres Warenhaus" vorkomme.

Donnerstag, 17. August, 01.17 Uhr

Schulz wirft Merkel doppeltes Spiel vor

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vorgeworfen, im Bundestagswahlkampf insgeheim ganz anders zu agieren, als sie sich nach außen präsentiert. Einerseits versuche sie, sich der direkten Auseinandersetzung zu entziehen. "Gleichzeitig schickt sie die Holzer aus ihrer Partei auf den Platz, die anderen kräftig in die Knochen treten", sagte Schulz der "Frankfurter Rundschau".

Merkels "Holzer" forderten, Sozialausgaben zu kürzen, um die Aufrüstung der Bundeswehr zu finanzieren, oder die Rente mit 70. "Und Frau Merkel tut so, als habe sie nie etwas damit zu tun", sagte Schulz. "Merkel versucht immer, einen sehr mittigen Eindruck zu machen, aber am Ende steht sie für eine sehr konservative Politik."

Die SPD stellt am Donnerstagnachmittag weitere Wahlkampfplakate und Fernsehspots vor. Anfang August hatte die Partei eine erste Reihe von Themenplakaten präsentiert. In einer zweiten Welle soll nun nach Angaben von Generalsekretär Hubertus Heil Kanzlerkandidat Schulz in den Mittelpunkt gerückt werden. In den letzten Wahlkampfwochen sollen schließlich Plakate mit zugespitzten Botschaften folgen. Die Sozialdemokraten lassen sich ihre Kampagne 24 Millionen Euro kosten.

Mittwoch, 16. August, 16.30 Uhr

So lief Merkels Interview mit vier YouTubern

Kanzlerin Angela Merkel hat vier YouTube-Größen Interviews gegeben. Was war der beste Moment? Wie schlugen sich die YouTuber? Und was kam dabei rum? Die Antworten lesen Sie in dieser Analyse.

Dienstag, 15. August, 19.17 Uhr

Schulz kritisiert Bamf und dankt Ehrenamtlern

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz beklagt in seiner Rede zu Integration in Berlin die langen Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Es sei "beschämend", wenn Menschen bis zu zwei Jahre auf eine Entscheidung, ob sie Asyl bekommen oder aus anderen Gründen in Deutschland bleiben dürfen, warten müssten. Es sei eine Frage der "Menschenwürde", dass Menschen nicht über Jahre im Unklaren gelassen würden, so Schulz. "Wir brauchen eine Kombination aus Sorgfalt und Effizienz."

Schulz dankte außerdem Ehrenamtlichen und Kommunen für ihr Engagement in der Flüchtlingskrise und verband dieses Lob mit Kritik an Kanzlerin Merkel. "Es reicht nicht zu sagen: Wir schaffen das! und anschließend anderen die Lösung der Probleme zu überlassen. Ohne die Arbeit der Ehrenamtler und Kommunen wäre der deutsche Staat in den letzten Jahren an den Aufgaben die mit Merkels Ausspruch verbunden waren gescheitert, so der SPD-Chef.

Dienstag, 15. August, 19.10 Uhr

Schulz fordert Bildungsoffensive für mehr Gerechtigkeit

In seiner rund 50minütigen Rede schnitt Schulz verschiedene Themenfelder an - er begann und endete mit einem eindeutigen Bekenntnis dazu, dass Deutschland ein "Einwanderungsland" sei. In der Union sei noch immer von "uns und von denen" die Rede, diese Spaltung verhindere eine moderne Gesellschaftspolitik, kritisierte der SPD-Kanzlerkandidat.

Schulz forderte mehr Gerechtigkeit und beklagte Diskriminierungen von Menschen mit Migrationshintergrund, etwa bei der Job- oder Wohnungssuche. "Ich will diese Ungerechtigkeiten nicht hinnehmen", sagte Schulz, er wolle ein Deutschland "in dem die Herkunft nicht über die Zukunft entscheidet". Nötig sei eine Bildungsoffensive - und die sei auch bezahlbar. "In einem Land, in dem es bei Bund und Ländern fast 50 Milliarden Überschüsse gibt, kann man einer Priorisierung vornehmen", sagte Schulz. Statt mehr Ausgaben für Rüstung solle Geld in mehr Teilhabe gesteckt werden. Gleichzeitig warb Schulz für legale Einwanderungsmöglichkeiten für Migranten, die vor Armut fliehen.

Dienstag, 15. August, 19.05 Uhr

Schulz möchte Themen Migration und Integration vom Innenressort trennen

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz möchte die Themen Migration und Integration künftig nicht mehr beim Bundesinnenministerium ansiedeln. "Integration und Teilhabe sind gesellschaftspolitische Themen und keine Frage der inneren Sicherheit", sagte der Parteichef der Sozialdemokraten in Berlin. Er halte es für einen "fatalen Fehler", wie derzeit die Integrations- und Teilhabedebatten mit Sicherheitspolitik vermischt würden. Die Union mache damit Wahlkampf zulasten des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Deutschland.

Das Thema sei derzeit auf zu viele Ministerien verteilt und brauche mehr Gewicht und Bedeutung, kritisierte Schulz. "Wir wollen die Zuständigkeit ministeriell bündeln und an ein starkes Fachministerium andocken." Das könne das Sozial- oder das Familienministerium sein - beide sind derzeit SPD-geführt.

Dienstag, 15. August, 17.55 Uhr

SPD-Kanzlerkandidat stellt Pläne zur Integrationspolitik vor

Die Integrationspolitik ist ein Thema, das viele Menschen vor der Bundestagswahl bewegt: Ab 18 Uhr will SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in Berlin die Pläne seiner Partei dafür vorstellen. Für Schulz ist klar, dass Europa dringend seine Flüchtlingspolitik überdenken und die Asylsuchenden endlich fairer verteilen muss.

"Wir haben eine ungeordnete Situation in Europa", beklagt er jüngst auf einer Reise durch Italien. Dort wollte er sich ein Bild von der Flüchtlingssituation machen. "Es ist viel Zeit verloren worden in den letzten zwei Jahren." Allerdings muss sich die SPD in diesem Zusammenhang auch immer wieder die Frage stellen lassen, warum sie die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel unterstützte.

Dienstag, 15. August, 17.10 Uhr

SPD kann im SPON-Wahltrend leicht zulegen

Hat die SPD bei der Bundestagswahl noch eine Chance? Nach dem zwischenzeitlichen Hype um Kanzlerkandidat Martin Schulz mussten die Sozialdemokraten in den Umfragen teils erhebliche Stimmenverluste hinnehmen - die CDU um Kanzlerin Angela Merkel schien enteilt.

Auch der jüngste SPON-Wahltrend zeigt weiterhin einen deutlichen Abstand zwischen SPD und CDU. Die Union liegt bei 37,8 Prozent, die Sozialdemokraten können sich jedoch leicht auf 24 Prozent verbessern (mehr dazu lesen Sie ).

Nach jetzigem Stand hat Martin Schulz damit kaum eine realistische Chance auf den Einzug ins Kanzleramt. Der SPD gelingt es derzeit einfach nicht, die Stimmung zu drehen. Umso wichtiger werden die kommenden Wochen für die SPD im Wahlkampf.