+++ Wahl des Bundespräsidenten +++ Bundesversammlung tritt zusammen

12.01 Uhr

Lammert eröffnet Bundesversammlung - zwei Mitglieder krank

Bundestagspräsident Norbert Lammert eröffnet die Bundesversammlung in Berlin. Es handele sich um eine der größten in der bundesrepublikanischen Geschichte, so Lammert. Kurz vor der Wahl des neuen Bundespräsidenten sind allerdings offenbar zwei Teilnehmer für die Union bei der Bundesversammlung erkrankt. Dabei handele es sich um zwei Bundestagsabgeordnete, für die es keine Nachrücker gebe, hieß es nach einer Sitzung der Unionsrunde unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag.

11.42 Uhr

Kandidat Alexander Hold für Direktwahl des Präsidenten

Im Berliner Reichstat füllt sich langsam der Plenarsaal. Davor geben Politiker Interviews. Auch TV-Richter Alexander Hold, der für die Freien Wähler Frank-Walter Steinmeier herausfordert, hat sich am Sonntag geäußert - und für eine Direktwahl des Bundespräsidenten geworben.

"Für das Amt des Bundespräsidenten reicht es, wenn wir zu einer Direktwahl kommen", sagte Hold dem Nachrichtensender n-tv. Am Zuschnitt und an den Kompetenzen des Amtes würde er nichts ändern wollen.

Hold gilt in der Bundesversammlung als chancenlos. Er selbst sagte, dass Steinmeier "sicher einen respektablen Bundespräsidenten abgeben" werde. Vielleicht müsste der frühere Außenminister in seiner Sprache aber "noch etwas näher am Volk sein" und "ein bisschen weniger aus dem Regierungsapparat sprechen". Diese Verwandlung traue er Steinmeier aber zu, sagte Hold.

10.56 Uhr

Klöckner-Vize Baldauf will nicht für Steinmeier stimmen

Frank-Walter Steinmeier kann in der Bundesversammlung mit einer klaren Mehrheit rechnen. Er ist der gemeinsame Kandidat von SPD und Union - wenngleich sich nicht jedes von den Parteien aufgestellte Mitglied der Bundesversammlung an die Abmachung halten dürfte. CDU-Politiker Christian Baldauf etwa will Steinmeier nicht unterstützen.

Baldauf ist Stellvertreter der rheinland-pfälzischen CDU-Chefin Julia Klöckner und Mitglied im Bundesvorstand der Partei. Der "Rheinpfalz am Sonntag" sagte er über Steinmeier: "Ich traue ihm keine wertegebundene Repräsentanz zu, die ich von einem Präsidenten erwarte. Seine Kandidatur ist für mich politische Postensicherung."

Baldauf verwies auf die umstrittene Rolle Steinmeiers im Fall des Deutsch-Türken Murat Kurnaz, der mehrere Jahre unschuldig im US-Gefangenenlager Guantanamo gesessen hatte. Baldauf sagte weiter, Steinmeier sei in seinen Augen auch am "hinterhältigen Sturz" des damaligen SPD-Vorsitzenden Kurt Beck beteiligt gewesen.

09.59 Uhr

Mitglieder der Bundesversammlung bei der Morgenandacht

In wenigen Stunden steht fest, wer neuer Bundespräsident wird. Zuvor sind Politiker aus allen Parteien in Berlin zu einer ökumenischen Morgenandacht zusammengekommen. Zu den Teilnehmern des Gottesdienstes in der St.-Hedwigs-Kathedrale gehörten der scheidende Bundespräsident Joachim Gauck und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie mehrere ihrer Kabinettsmitglieder und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz.

Auch der Favorit auf die Nachfolge Gaucks, Ex-Außenminister Frank-Walter Steinmeier, kam in die Kirche. Der SPD-Politiker, gegen den vier weitere Bewerber antreten, wird auch von der FDP unterstützt und kann mit vielen Stimmen der Grünen rechnen. (Lesen Sie hier, wer die fünf Kandidaten sind.)

Zu dem - nicht öffentlichen - Gottesdienst hatten der Leiter des Kommissariats der katholischen deutschen Bischöfe in Berlin, Karl Jüsten, und der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Martin Dutzmann, geladen. Anschließend waren letzte Beratungen der Fraktionen der Bundesversammlung geplant. Um 12 Uhr tritt die Bundesversammlung dann im Reichstagsgebäude zusammen, um ein neues Staatsoberhaupt zu wählen.