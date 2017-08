Abgeordnete verlässt Fraktion Rot-Grün in Niedersachsen verliert Mehrheit

Die rot-grüne Koalition in Niedersachsen verliert fünf Monate vor der Landtagswahl ihre Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament. Die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten trete aus der Fraktion aus, teilte Fraktionschefin Anja Piel am Freitag in Hannover mit. Verschiedene Medien berichten unter Berufung auf Parlamentskreise, die Politikerin werde zur CDU wechseln.

Twesten werde die Entscheidung am Freitagmittag auf einer Pressekonferenz mit dem CDU-Fraktionschef Björn Thümler bekanntgeben, berichtete der NDR.

