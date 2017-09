Umfrage SPD hat CDU in Niedersachsen fast eingeholt

In Niedersachsen will die CDU Mitte Oktober die vierte Landtagswahl in diesem Jahr gewinnen. Doch es wird anscheinend einen knappen Ausgang geben. Denn die regierende SPD mit ihrem Ministerpräsident Stephan Weil liegt laut einer Umfrage von Infratest dimap für den NDR nur noch einen Punkt hinter der CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Bernd Althusmann.

Laut der Befragung verlor die CDU zwei Punkte gegenüber der vorigen Erhebung vor drei Wochen und kommt jetzt auf 35 Prozent, die Sozialdemokraten gewinnen der Umfrage zufolge zwei Punkte und kommen auf 34 Prozent. In den Wochen zuvor hatte die Union deutlich geführt und zum Teil Werte von mehr als 40 Prozent holen können.

Die Grünen (neun Prozent) und die FDP (acht Prozent) können demnach fest mit einem Einzug in den Landtag in Hannover rechnen. Für Die Linke (fünf Prozent) und die AfD (sechs Prozent) wird es am 15. Oktober eng. Nach der Umfrage im Auftrag des NDR sind drei Koalitionen möglich: Schwarz-Rot, ein Jamaika-Bündnis von CDU, FDP und Grünen oder eine Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP.

Durch den Wechsel der Grünen-Politikerin Elke Twesten von den Grünen zur CDU hatte die rot-grüne Koalition in Hannover ihre Mehrheit verloren. Weil hatte sich daraufhin für Neuwahlen ausgesprochen.