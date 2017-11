Niedersachsen SPD und CDU wollen Koalitionsverhandlungen aufnehmen

SPD und CDU in Niedersachsen wollen über die Bildung einer großen Koalition verhandeln. Das teilten die Parteichefs Stephan Weil (SPD) und Bernd Althusmann (CDU) nach einem zweiten Sondierungsgespräch in Hannover mit. Über die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen müssen am Abend formell die Landesvorstände beider Parteien entscheiden.

Es gebe eine hinreichend breite Basis, um in konkrete Verhandlungen einzutreten, sagte Ministerpräsident Weil. Laut CDU-Landeschef Althusmann ist es das Ziel, noch im November eine Regierung zu bilden.

Nach der Landtagswahl vom 15. Oktober ist die Regierungsbildung in Niedersachsen schwierig. Die FDP weigert sich kategorisch, über eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen zu verhandeln. Die Grünen lehnen ein Jamaika-Bündnis mit CDU und FDP ab.

Damit bleibt als einzige Option eine Große Koalition aus SPD und CDU. Die Sozialdemokraten hatten die Wahl gewonnen, die Christdemokraten hatten starke Verluste eingefahren und waren nur zweitstärkste Kraft geworden.