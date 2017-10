Vor Landtagswahl in Niedersachsen Das bessere TV-Duell

Manchmal ist weniger einfach mehr. Ein nüchternes Studio, zwei Kandidaten, ein Moderator, ausgestrahlt im NDR: Das war alles beim TV-Duell vor der niedersächsischen Landtagswahl. Was für ein Unterschied zur gigantischen Show beim sogenannten Kanzlerduell vor fünfeinhalb Wochen, das von vier Sendern übertragen wurde und vor allem eins war: langweilig.

SPD-Ministerpräsident Stephan Weil und CDU-Herausforderer Bernd Althusmann zeigten fünf Tage vor der Landtagswahl, wie es geht - sie lieferten schlicht das bessere TV-Duell ab. Die Landespolitiker stritten, fielen einander ins Wort und widersprachen dem Konkurrenten vehement. Ein klarer Sieger war dabei nicht auszumachen: Weil dominierte die erste halbe Stunde - Althusmann legte in der zweiten Hälfte zu.

Den Ton setzte gleich zu Beginn der Regierungschef. Weil warf seinem Kontrahenten unanständiges Verhalten vor, weil die CDU die Grünen-Abweichlerin Elke Twesten aufgenommen habe. "Das bleibt in den Hinterköpfen der Menschen, weit über SPD-geneigte Kreise hinaus", sagte er. Althusmann konterte und warf Weil "schwere Managementfehler" vor. Er habe nicht gemerkt, dass Twesten beim Koalitionspartner gemobbt worden sei.

Zu spüren war jedoch, dass der CDU-Mann rasch das Thema wechseln wollte. Gleich zweimal bat er darum, doch lieber über Inhalte zu diskutieren. Weil griff das genüsslich auf und stichelte, er könne ja verstehen, dass Althusmann nicht über Twestens Seitenwechsel reden wolle.

Auch über die inhaltlichen Themen stritten die beiden Niedersachsen dann sehr viel leidenschaftlicher als ihre Parteivorsitzenden Anfang September: Schulz hatte gehemmt gewirkt, Weil griff an. Merkel war ausgewichen, Althusmann setzte eigene Attacken.

O Wunder, die Kandidaten antworten ja wirklich!

Zum Beispiel in der Bildungspolitik: Es ist das Thema, das die Niedersachsen für das wichtigste im Wahlkampf halten. Und es gibt eine große Unzufriedenheit mit der rot-grünen Schulpolitik. "Nicht versetzt", lautete deshalb das Urteil von Althusmann, der bis 2013 selbst Kultusminister im Land war. An den Schulen herrsche Chaos, vor allem an Grundschulen führe der Lehrermangel zu Tausenden von ausgefallenen Stunden.

Der Inklusion, von Althusmann selbst eingeführt, will der Herausforderer eine einjährige Atempause verpassen. Ein "fatales Signal" sei das, konterte Weil: "Inklusion ist ein Menschenrecht. Menschenrechte setzt man nicht aus."

Auch über die Dieselaffäre von VW stritten die beiden Kandidaten lautstark. "Der Konzernvorstand nimmt Sie nicht ernst", warf Althusmann dem Ministerpräsidenten vor. Alle wichtigen Dinge beim Autobauer, an dem Niedersachsen 20 Prozent hält, habe Weil aus der Zeitung erfahren. "Sie überblicken nicht, wovon Sie reden", sagte der SPD-Mann. Das Thema VW sei "zu wichtig, um damit Wahlkampf zu machen".

Dass dieses Duell so viel unterhaltsamer, aber auch inhaltlich tiefgehender war als das Kanzlerduell, lag auch am Moderator. Der NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz leitete die Debatte geschickt. Er hielt sich an den richtigen Stellen zurück und ließ damit ein Streitgespräch zu, zu dem es zwischen Merkel und Schulz nie richtig kam. Wenn es sein musste, griff Cichowicz aber auch ein und rief die Politiker zur Ordnung: "Sie dürfen meine Frage gerne beantworten", sagte er dann.

Was - welch ein Wunder mittlerweile bei diesem Format - Weil und Althusmann dann auch tatsächlich taten.