Niedersachsen Die lähmende Wahl

Es ist nicht so, als hätte Angela Merkel in Berlin nicht alle Hände voll zu tun. Die Kanzlerin muss nach der Wahlenttäuschung vom Sonntag etwas gegen die miese Stimmung bei den eigenen Leuten tun, sie muss den taumelnden CSU-Chef Horst Seehofer bändigen - und Grüne und FDP an einen Tisch holen. Es geht um die Frage, ob eine Jamaikakoalition regieren kann. Es geht um die Zukunft des Landes.

Doch im Terminkalender der Kanzlerin steht an diesem Mittwochabend nicht Berlin. Dort steht Hildesheim, Industriegebiet, Halle 39.

Die CDU-Chefin muss schon wieder ran: Nach der Wahl ist vor der Wahl. In zweieinhalb Wochen wird in Niedersachsen über einen neuen Landtag abgestimmt, Merkel soll Spitzenkandidat Bernd Althusmann in der heißen Phase helfen. Fünf Auftritte sind geplant, Hildesheim ist die erste Station.

Die Kanzlerin ist nicht allein im Dauerwahlkampfmodus. Auch die Konkurrenz kann sich keine Pause erlauben. Schuld daran ist Elke Twesten. Die ehemalige Grünen-Abgeordnete war im August zur Union übergelaufen. Die Regierungsmehrheit von SPD-Ministerpräsident Stephan Weil war dahin. Jetzt wird neu gewählt.

Für Berlin hat das Folgen. Die Opposition formiert sich, es geht um Posten und Positionen, die potenziellen Koalitionspartner sammeln sich - doch wirklich zur Sache geht es erst nach dem 15. Oktober.

Die bevorstehende Abstimmung lähmt den Betrieb rund um das Reichstagsgebäude. Aus Angst, das eigene Ergebnis in Niedersachsen zu vermasseln, halten sich die Parteien im Bund mit konkreten Ansagen zurück.

Vorerst keine Verhandlungen

Aus dem CDU-Vorstand verlautete bereits vor der Bundestagswahl, bis zur Abstimmung in Niedersachsen, werde es keine wesentlichen Gespräche geben. Am Montag erklärte auch CSU-Chef Horst Seehofer: "Ich nehme nicht an, dass jetzt tiefere Koalitionsverhandlungen vor der Niedersachsen-Wahl erfolgen."

Und die Kanzlerin verkündete, die Aufarbeitung des schwachen Unions-Ergebnisses mit 32,9 Prozent vorerst zu verschieben. Man werde in der Union erst später "vertieft" über die Gründe des Absturzes diskutieren.

Für die Parteien steht in Niedersachsen viel auf dem Spiel. Über sechs Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen. Die Union will auch die vierte Landtagswahl in diesem Jahr für sich entscheiden. Sollte das gelingen, könnte dies die starken Verluste vom Sonntag erträglicher gestalten - und Merkel stärken.

Sollte die SPD dagegen erneut den Regierungschef stellen, wäre das nach der verheerenden Pleite im Bund für die Sozialdemokraten wie eine Wiederbelebungsmaßnahme.

Das Problem: Auch in Hannover drohen unklare Verhältnisse. Sowohl Linke als auch AfD stehen vor dem Einzug ins Parlament. SPD und CDU müssen dagegen mit Verlusten rechnen. Bei der Bundestagswahl stimmten in Niedersachsen 34,9 Prozent für die Union, 27,4 für die Sozialdemokraten.

So reicht es nicht für Schwarz-Gelb und auch nicht für Rot-Grün. Dabei wären das die favorisierten Koalitionen der beiden großen Parteien. CDU-Landeschef Althusmann kündigte bereits einen "Lagerwahlkampf" an. Da kann er schnelle Jamaika-Gespräche im Bund natürlich nicht gebrauchen. Inhaltlich nicht, weil ein Bündnis mit den Grünen konservative Wähler abschrecken könnte. Und schon gar nicht wegen des drohenden Zanks in der Union.

"Bei CDU und CSU herrscht Klärungsbedarf"

Die Liberalen spielen den Konservativen den Ball zu. In der FDP herrscht große Skepsis, ob es vor dem 15. Oktober überhaupt zu Gesprächen kommen wird. "Bei CDU und CSU herrscht Klärungsbedarf", sagt FDP-Generalsekretärin Nicola Beer dem SPIEGEL. Vor Niedersachsen "wird deshalb nichts passieren."

Die Grünen haben ihren für den 22. Oktober geplanten Parteitag schon verschoben. Dort sollte eigentlich eine neue Parteispitze gewählt und über Koalitionsverhandlungen abgestimmt werden. Nach jetzigem Stand wäre das aber viel zu früh.

Keinen Grund zur Eile sieht man auch in der SPD. Bei den Sozialdemokraten ist sogar schon von der "Niedersachsen-Bremse" die Rede. Soll heißen: Die anstehende Wahl ist im Moment das einzige wirklich stabilisierende Element in der Partei. Ministerpräsident Weil wünscht sich Ruhe im Endspurt.

Das bedeutet: Eine Debatte über die Zukunft von Parteichef Martin Schulz wird vorerst unterdrückt. Noch halten sich Kritiker des gescheiterten Kanzlerkandidaten zurück.

Ärger vermeiden

Und auch die Linken wollen in den kommenden Wochen unbedingt jeden Ärger vermeiden, um den Einzug in den Landtag nicht zu vermasseln. In der ersten Fraktionssitzung am Dienstag in Berlin verständigten sich die Genossen auf eine Art Streit-Pause. Die neue Fraktionsführung soll erst auf einer Klausur am 17. und 18. Oktober gewählt werden. Erst dann will man etwa auch wieder offensiver das in der Partei hochumstrittene Flüchtlingsthema diskutieren - eigentlich. Denn bislang ist das vielen Linken herzlich egal.

Die Berliner Parteien üben sich in diesen Tagen in Selbstdisziplinierung. Die Frage ist, ob sich bis zur Entscheidung in Hannover jeder daran hält.

Was ist das Besondere an der Civey-Methodik? Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen Verfahren. Zuerst werden alle Umfragen in einem Netzwerk aus mehr als 12.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"). Online kann jeder an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, unter anderem nach den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse nach weiteren Faktoren und Wertehaltungen gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Warum ist eine Registrierung nötig? Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben. Wie werden die Ergebnisse repräsentativ? Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper. Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer? Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 12.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass viele unterschiedliche Nutzer erreicht werden können. Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses? Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht. Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden? In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Man kann nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. In unserem Fall heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde. Was passiert mit meinen Daten? Die persönlichen Daten der Nutzer werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert und bleiben geheim. Sie dienen allein dazu, die Antworten zu gewichten und sicherzustellen, dass die Umfragen nicht manipuliert werden. Um dies zu verhindern, nutzt Civey statistische wie auch technische Methoden.

Wer steckt hinter Civey?

Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.