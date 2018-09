Innenminister unter Druck Blüm nennt Seehofer "tragische Gestalt"

Der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) äußert sich besorgt über die politische Zukunft von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). "Er ist inzwischen eine tragische Gestalt", sagt Blüm in der aktuellen Ausgabe des SPIEGEL. "Ich habe heute geradezu Mitleid mit ihm."

Blüm gilt als einer der frühen Förderer Seehofers, 1989 holte er diesen als Staatssekretär ins Bundesarbeitsministerium. "Das Spitzbübische ist nicht mehr da", sagt Blüm. "Ich kann ihn nicht mehr erkennen." Seehofers Lust am Spiel habe ja auch etwas Erfrischendes gehabt. "Es war nicht fanatisch. Aber das Spielerische in der Politik darf nicht so weit gehen, dass die Flüchtlinge zu Opfern dieses Spiels werden, dass die Schwächsten vergessen werden."

Innenminister Seehofer steht wegen seines Verhaltens in dem Streit um Verfassungsschutzchef Georg Maaßen in der Kritik. Der Fall belastet inzwischen auch die Große Koalition erheblich, sogar von einem möglichen Bruch ist die Rede.

Mehr zum Thema GroKo-Krise nach der Sommerpause Äußerst unglücklich

Blüm und Seehofer hatten bislang ein sehr enges und vertrauensvolles Verhältnis. Seehofer war von 1989 bis 1992 Staatssekretär in dem von Blüm geführten Arbeitsministerium. Danach saß er bis zum Ende der Regierung Kohl als Gesundheitsminister mit seinem früheren Chef im Kabinett.

Das Duo stand 2003 Seite an Seite im Widerstand gegen den Versuch der damaligen Oppositionsführerin Angela Merkel, die Union auf einen radikalliberalen Kurs in der Sozialpolitik zu verpflichten. Auch in den vergangenen Jahren hielten die beiden regelmäßig Kontakt.