Bundestagspräsident Lammert kandidiert nicht wieder für Bundestag

Bundestagspräsident Norbert Lammert tritt bei der Bundestagswahl 2017 nicht noch einmal an. Das habe der CDU-Politiker seinem Kreisverband in Bochum in einem Schreiben mitgeteilt, sagte der Sprecher des Bundestages, Ernst Hebeker.

Der Entschluss sei nach reiflicher Überlegung gefallen, schreibt Lammert an den Vorsitzenden des CDU-Kreisverbandes Bochum, Christian Haardt, und den Landesvorsitzenden der CDU Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. "Der Abschied aus der aktiven Politik fällt mir nicht leicht." Am Ende dieser Legislaturperiode gehöre er dem Bundestag 37 Jahre an. "Ich denke, es ist nun Zeit für einen Wechsel, zumal auch ich nicht immer jünger werde", schreibt der 67-Jährige.

Lammert ist einer der bekanntesten CDU-Politiker und sitzt seit 1980 im Bundestag. 2005 wurde er zum Präsidenten des Parlaments gewählt. Er gilt als souverän, unbequem, und unter Parteifreunden bisweilen auch als widerborstig. Vom Bundestag hatte Lammert immer wieder mehr Selbstbewusstsein gegenüber der Bundesregierung eingefordert. "Nicht die Regierung hält sich ein Parlament, sondern das Parlament bestimmt und kontrolliert die Regierung", lautet eine seiner oft wiederholten Mahnungen.

Der Landesvorsitzende Laschet bedauerte die Entscheidung Lammerts. "Er gehört zu den herausragenden Persönlichkeiten der deutschen Politik und ist über Parteigrenzen hinweg als Kämpfer für den Parlamentarismus und die Demokratie anerkannt", teilte der Chef der CDU in Nordrhein-Westfalen mit. "Dem Deutschen Bundestag werden sein Humor, seine Wortgewalt und seine geistige Originalität fehlen."

In den vergangenen Monaten war Lammert auch als Nachfolger für den scheidenden Bundespräsidenten Joachim Gauck gehandelt worden. Der Rückhalt in der Union wäre ihm nach Einschätzung von Parteifreunden sicher. Allerdings dürfte die Unterstützung der SPD fehlen. Lammert selbst hat sich dazu nie direkt geäußert.