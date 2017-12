CDU Lammert neuer Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung

Nach einem Machtkampf mit Annette Schavan ist der langjährige Bundestagspräsident Norbert Lammert zum neuen Vorsitzenden der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) ernannt worden.

Die Mitgliederversammlung wählte den 69-Jährigen am Freitag einstimmig zum Nachfolger von Hans-Gert Pöttering, wie die Stiftung mitteilte. Pöttering hatte seinen bisherigen Stellvertreter selber für das Ehrenamt vorgeschlagen.

Die frühere Bundesbildungsministerin Schavan, die als Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel gilt, war lange als mögliche Kandidatin für das Amt gehandelt worden. Sie stieß aber in der Stiftung auf Ablehnung, weil sie wegen der Plagiatsaffäre um ihre Doktorarbeit vom Ministeramt zurückgetreten war.

In der Stiftung bestand auch die Sorge, künftig zu nah an die Parteivorsitzende Merkel heranzurücken. "Die KAS soll kein verlängerter Arm der CDU sein, sondern zur politischen Debatte in diesem Land beitragen", warnte etwa der im Vorstand vertretene Historiker Andreas Rödder. "Das heißt natürlich auch, im besten Sinne kritisch zu sein."