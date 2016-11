Röttgen über angebliche Merkel-Kandidatur "Habe gesagt, was alle so erwarten"

Mit seinen Äußerungen zu einer neuerlichen Kanzlerkandidatur von Angela Merkel sorgte der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen für Wirbel. Einen Tag später stellt er klar: Das Interview sei in allen Fragen seine "persönliche Einschätzung" gewesen. "In der Frage der Kanzlerkandidatur glaube ich, dass ich etwas gesagt habe, was alle so denken und erwarten", sagte er der "Bild".

Am Vortag hatte das noch etwas anders geklungen: "She will run for chancellor", hatte Röttgen in einem kurzen Fernsehinterview mit dem US-Sender CNN verkündet. "Sie ist absolut entschlossen und bereit, die liberale Weltordnung zu stärken", sagt er weiter.

Regierungssprecher Steffen Seibert und die CDU-Zentrale stellten daraufhin noch am Abend klar, dass es keinen neuen Stand gebe und Merkel sich wie mehrfach angekündigt zu gegebener Zeit zu einer vierten Amtszeit äußern werde. Aus Kreisen der CDU-Spitze hieß es, es sei "nahezu ausgeschlossen", dass Röttgen wisse, was Merkel vorhabe.

Angela Merkel will run for a fourth term as chancellor, Senior @CDU Politician Norbert Roettgen tells @fpleitgenCNN. https://t.co/SeReyxXoLL — Christiane Amanpour (@camanpour) 15. November 2016

Merkel ist seit elf Jahren Kanzlerin und damit die dienstälteste Regierungschefin in Europa. Auf eine erneute Kandidatur deutet vieles hin. Im August sagte sie beim ARD-Sommerinterview, sie werde "zum gegebenen Zeitpunkt" bekannt geben, ob sie erneut als Bundeskanzlerin antreten wolle. Nach Informationen des SPIEGEL wollte sie ihre Entscheidung erst im Frühjahr 2017 der Öffentlichkeit mitteilen.

Unionsfraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer sieht keinen Zeitdruck bei der Entscheidung. "Auch wegen der unsicheren außenpolitischen Lage wünsche ich mir, dass Angela Merkel mit ihrer Erfahrung und ihrer Weitsicht wieder als Kanzlerkandidatin für CDU und CSU antritt", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Aus der Parteiführung haben sich bereits zahlreiche Politiker für eine vierte Amtszeit Merkels ausgesprochen, unter ihnen die Ministerpräsidenten Hessens und des Saarlands, Volker Bouffier und Annegret Kramp-Karrenbauer, sowie der nordrhein-westfälische CDU-Landeschef Armin Laschet. CDU-Vizechefin Julia Klöckner hatte bereits Ende August gesagt: "Angela Merkel wird wieder antreten als Parteivorsitzende am Bundesparteitag, und sie wird dann selbst entscheiden, wann sie verkünden wird, dass sie als Kanzlerkandidatin zur Verfügung steht."