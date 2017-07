Test einer Interkontinentalrakete Merkel fordert schärfere Sanktionen gegen Nordkorea

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Südkoreas Präsident Moon Jae In haben schärfere Sanktionen gegen Nordkorea gefordert. "Wir sehen, dass von Nordkorea eine große Gefahr für den Weltfrieden ausgeht", sagte Merkel nach einem Treffen mit Moon. Das nordkoreanische Regime setze seine "völkerrechtswidrige Atom- und Raketenprogrammpolitik" fort, kritisierte die Kanzlerin.

Jetzt gehe es darum, "wie wir hier am besten reagieren, wie wir den Druck aufrecht erhalten können, wie wir die Sanktionen erhöhen können", sagte Merkel. "Dies ist uns ein Herzensanliegen." Deutschland stehe "an der Seite der koreanischen Bevölkerung, wenn es darum geht, klar zu zeigen, dass wir gegen dieses Raketenprogramm, dass wir gegen die atomare Bewaffnung sind und dass wir uns gemeinsam für den Frieden einsetzen."

Nordkorea hatte am Dienstag - dem amerikanischen Unabhängigkeitstag - erstmals eine Interkontinentalrakete getestet. Die Streitkräfte der USA und Südkoreas hielten als Warnung an Machthaber Kim Jong Un daraufhin eine gemeinsame Raketenübung ab.

Moon bezeichnete den Waffentest als große Drohung und Provokation. "Nordkorea sollte sofort aufhören. Dafür sollten wir intensive Sanktionsmöglichkeiten erarbeiten." Er kündigte an, dass er das Thema auf dem am Freitag in Hamburg beginnenden G20-Gipfel der größten Industrie- und Schwellenländer ansprechen werde. Allerdings müsse der Konflikt friedlich gelöst werden. Die USA beantragten unterdessen eine Sitzung des Uno-Sicherheitsrats.

AP Angela Merkel mit Präsident Moon Jae In

Das US-Verteidigungsministerium verurteilte den Start der Rakete als Eskalation. Es habe sich um eine neuartige Rakete gehandelt, die "wir noch nicht gesehen haben", sagte Pentagon-Sprecher Jeff Davis. Das US-Militär sei aber in der Lage, die USA gegen die durch die Rakete aufkeimende Bedrohung zu verteidigen.

Merkel betonte mit Blick auf den G20-Gipfel in Hamburg, Südkorea und Deutschland seien sich einig, dass die Globalisierung nur gemeinsam gestaltet werden könne. Eine solche regelbasierte Weltordnung sei auch das Leitbild, dem die 20 mächtigsten Staats- und Regierungschefs folgen würden.