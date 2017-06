+++ Der Morgen live +++ Nordkorea fordert Todesstrafe für Südkoreas Ex-Präsidentin

Ordentliche Gerichtsverfahren sind jetzt, sagen wir mal so, nicht unbedingt die allerstärkste Stärke des nordkoreanischen Despoten Kim Jong Un und seiner Junta. Zumindest die juristischen Begrifflichkeiten beherrscht die stalinistische Diktatur in Nordkorea aber dennoch: Das Land hat in Südkorea die Auslieferung der ehemaligen Präsidentin Park Geun Hye gefordert und ihr mit der Todesstrafe gedroht.

Foto: dpa

Park, die in Südkorea wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht steht, habe einen Plan der südkoreanischen Geheimdienste vorangetrieben, den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu ermorden. So steht es in einer Erklärung des Ministeriums für Staatssicherheit und der Staatsanwaltschaft in Pjöngjang, die von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreitet wurde: "Wir erklären im Inland und im Ausland, dass wir die Todesstrafe gegen die Verräterin Park Geun Hye verhängen werden."

Nordkorea drohte außerdem, dass dem früheren Direktor des südkoreanischen Geheimdienstes NIS, Lee Byung Ho, das gleiche Schicksal drohe. Sie "werden niemals dagegen vorgehen können, obwohl ihnen von jetzt an ein elender Tod zu jeder Zeit, an jedem Ort und und auf jede erdenkliche Weise bevorsteht", drohten die Behörden in Pjöngjang. Sie forderten Seoul auf, die beiden nach Nordkorea auszuliefern.

Foto: dpa

Das einflussreiche Ministerium für Staatssicherheit hatte im Mai erklärt, einen Plan der Geheimdienste der USA und Südkoreas für die Ermordung Kims mit biochemischen Waffen vereitelt zu haben.

Die jüngsten Drohungen aus Pjöngjang erfolgen vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Nordkorea und den USA wegen des umstrittenen nordkoreanischen Raketen- und Atomprogramms. Überdies wird heute der neue südkoreanische Staatschef Moon Jae In zu einem Besuch in Washington erwartet. Er reagierte auf die Auslieferungsforderung aus dem Norden bisher überhaupt nicht - und ließ die Provokation Kims damit ins Leere laufen.