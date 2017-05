Schulz vor NRW-Wahl Sein schwerster Kampf

Er hat schon ein paar Minuten geredet, da geht ein Raunen durch die Zuschauerreihen vor der Würselener Freilichtbühne "Burg Wilhelmstein". Als Martin Schulz sich umdreht, sieht er, dass ein Riesen-Banner mit einem SPD-Slogan umgefallen ist. "Da steht der Laschet 'hinter", sagt Schulz. Jetzt lachen die Zuschauer.

Halb neun abends, es ist der letzte Wahlkampfauftritt des Parteichefs und Kanzlerkandidaten an diesem Donnerstag in Nordrhein-Westfalen. Ein Heimspiel. Vielleicht ist Schulz nach dem langen Tag deshalb noch zu Scherzen aufgelegt. Kurz vor der Landtagswahl am Sonntag kommt so ein Späßchen gegen den politischen Gegner, CDU-Ministerpräsidentenkandidat Armin Laschet, natürlich gut an bei den eigenen Leuten.

Die sitzen hier zweifellos: Ein Teil der Schulz-Sippe ist im Publikum, ein Neffe des Kanzlerkandidaten spielt sogar in der Band "Crossroad" mit, die vor seiner Rede aufgetreten ist, dazu viele lokale Genossen und SPD-Anhänger, die Jusos schwenken rote Fahnen und Plakate mit der Aufschrift "Kanzler-Unterbezirk". Schulz wohnt bis heute im rheinischen Würselen nahe der niederländischen Grenze, er war hier viele Jahre lang Rathauschef, die imposante Freilichtbühne bezeichnet er als "ein Meisterwerk des Bürgermeisters Schulz".

Klar, dass ihm dieser Auftritt Spaß macht. Ansonsten gibt es für Schulz im Moment allerdings wenig Grund für gute Laune. Die Lage der SPD in Nordrhein-Westfalen ist ernst: Drei Tage vor der Wahl am Sonntag sieht es den jüngsten Umfragen zufolge nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU aus, es ist längst nicht mehr ausgemacht, dass Hannelore Kraft Ministerpräsidentin des Landes bleibt. Und das in der sogenannten Herzkammer der deutschen Sozialdemokratie.

Schulz steht zwar nicht zur Wahl am Sonntag - aber von deren Ausgang hängt wohl auch seine politische Zukunft ab: Die Umfragewerte der Bundes-SPD sinken, zuletzt verpatzte seine Partei nach der Saarland-Wahl auch die in Schleswig-Holstein. Sollte NRW für die SPD verloren gehen, würden seine Chancen auf das Kanzleramt bei der Bundestagswahl im Herbst nochmals sinken.

Martin Schulz, seit genau 107 Tagen Kanzlerkandidat der SPD, kämpft in diesen Tagen schon beinahe um alles oder nichts.

Als Schulz am Nachmittag in Leverkusen aus der Limousine steigt, scheint die Sonne. Am SPD-Stand in der Fußgängerzone ergreift er das Mikrofon. "Das ist ein Zeichen", sagt der Kanzlerkandidat. "Als ich kam, ging die Sonne auf." Es ist ein selten ungemütlicher Mai, kalt und grau. Erst recht, wenn man Genosse in Nordrhein-Westfalen ist. Schulz versucht es immer mal wieder mit einem lockeren Spruch. Er will seinen Parteifreunden Mut zu machen. Und erinnert sie daran, dass diese Wahl wohl im Endspurt entschieden wird.

"Ach, der Laschet..."

Vor einigen Wochen stellte sich das Bild für die NRW-SPD noch ganz anders dar: Wer Hannelore Kraft damals im Wahlkampf begleitete, erlebte eine Frau voller Siegesgewissheit. Nicht einen Funken Zweifel verwendete sie auf den Gedanken, dass CDU-Mann Laschet ihr die Staatskanzlei entreißen könnte. Warum auch? Seit Ende Januar, als Martin Schulz den glücklosen Sigmar Gabriel als SPD-Chef abgelöst hatte und zum Kanzlerkandidaten gekürt worden war, lag die SPD immer klar vor der CDU in den Umfragen, in einer Befragung Mitte März sogar mit 14 Prozentpunkten.

DPA Hannelore Kraft und Armin Laschet

Die Genossen reagierten zu dieser Zeit fast belustigt, wenn man sie auf die CDU und ihren Ministerpräsidenten-Kandidaten ansprach: "Ach, der Laschet..." Doch in der letzten April-Woche veröffentlichte der WDR eine Befragung des Infratest-Instituts, die SPD und CDU gleichauf sah. Dann kam das TV-Duell, in dem Laschet der Ministerpräsidentin eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe aufnötigte - und schließlich die Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Seitdem geht unter den NRW-Genossen die Angst vor dem Machtverlust um.

Reicht die populäre Ministerpräsidentin, um die Staatskanzlei zu halten? Denn viel mehr hat, angesichts der vielen eher schwachen Kennzahlen der Landesregierung, die SPD eben nicht zu bieten. Kein Wunder, dass in der Schlussphase großflächig ein Bild der Ministerpräsidentin neben einem mächtigen Baum plakatiert wird. Das ist die Botschaft: Kraft. Gleichzeitig greifen die Sozialdemokraten Laschet vermehrt an, er wird unter anderem als "Wackeldackel" verhöhnt, weil Krafts Kontrahent in der Migrations- und Sicherheitspolitik aus SPD-Sicht keinen klaren Kurs fährt.

DPA Schulz auf dem Marktplatz in Aachen

Manchmal treten die Ministerpräsidentin und Schulz im Wahlkampf gemeinsam auf, wie vergangenen Samstag in Krafts Heimatstadt Mülheim, meist kämpft aber jeder für sich. Zwischen Leverkusen und Würselen macht Schulz an diesem Tag noch Wahlkampf-Station in Aachen. Auf dem Marktplatz vor dem gotischen Rathaus haben sie eine große Bühne aufgebaut, die Veranstaltung ist für 1000 Zuhörer angemeldet. Am Ende sind es laut Polizei nur etwa 600. Vielleicht liegt es ja an der Regen-Warnung.

Wie immer sind erst die örtlichen Landtagskandidaten dran, dann redet Schulz. Er spricht über Gerechtigkeit, Respekt, Europa. Das sind seine großen Themen. Die CDU redet im Wahlkampf über die ewige Stauproblematik im Land, die Mängel in der Schulpolitik, die vielen Wohnungseinbrüche. Es wird spannend am Sonntag.

Eines steht schon fest: Martin Schulz wird um 10 Uhr seine Stimme in Würselen abgeben. Dann kann er nur noch hoffen.