Sauerland Messerattacke auf Bürgermeister von Altena

Auf Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein ist ein Attentat verübt worden. Nach Informationen des SPIEGEL griff ein Mann den CDU-Politiker gegen 20 Uhr in einem Imbiss an. Der 56-Jährige rammte ihm ein etwa 30 Zentimeter langes Messer in den Hals. Der alkoholisierte Angreifer soll sich dabei lautstark und abfällig über Hollsteins liberale Flüchtlingspolitik geäußert haben.

Hollstein erlitt schwere Verletzungen, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Der Angreifer wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Hagenhat die Ermittlungen übernommen. Der Fall erinnert an die Attacke auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die im Oktober 2015 während eines Wahlkampfauftritts niedergestochen worden war.

Altena ist dafür bekannt, dass es mehr Geflüchtete aufnimmt, als es eigentlich müsste. Im Mai war die 18.000-Einwohner-Stadt im Sauerland von Kanzlerin Merkel mit dem Nationalen Integrationspreis ausgezeichnet worden. "Ich glaube, wir kriegen Deutschland in eine gute Zukunft geführt - und die ist bunt", hatte Hollstein damals verkündet.