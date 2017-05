NRW SPD schließt große Koalition mit CDU aus

Die Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen gehen in die Opposition. Das hat der SPD-Landesvorstand angesichts der Mehrheit von CDU und FDP im neuen Landtag beschlossen. "Mit uns gibt es keine große Koalition", sagte SPD-Fraktionschef Norbert Römer am Montagabend in Düsseldorf.

Die SPD war bei der Landtagswahl am Sonntag deutlich hinter die CDU zurückgefallen, sie verzeichnete ihr historisch schlechtestes Ergebnis in dem Bundesland. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft erklärte ihren Rücktritt von allen Parteiämtern. Anstelle einer Regierungsbeteiligung als Juniorpartner der Union bedürfe es nun "einer schonungslosen, aber auch gründlichen Analyse für die Ursachen dieses Wahlergebnisses", heißt es in dem SPD-Beschluss.

"Die CDU hat nun den Auftrag, eine Landesregierung zu bilden, und sie hat gemeinsam mit der FDP eine Mehrheit dafür", heißt es in dem Papier des Landesvorstands weiter. Die NRW-SPD brauche "einen geordneten Prozess der Erneuerung".

CDU und FDP vereinbarten am Abend ein erstes Gespräch über eine Regierungsbildung, legten aber noch keinen Termin fest. Der CDU-Landesvorsitzende Armin Laschet habe sich bei FDP-Landeschef Christian Lindner gemeldet und zu einem ergebnisoffenen Sondierungsgespräch eingeladen, sagte ein FDP-Sprecher am Montagabend in Düsseldorf. Die FDP-Landtagsfraktion wählte Lindner am Abend einstimmig zum Fraktionsvorsitzenden.

Der Landesvorstand der SPD nahm unterdessen eine erste Analyse der Ursachen für die Wahlschlappe vor. Es sei ein Fehler gewesen, im Wahlkampf nur auf Landespolitik zu setzen und die Bundespolitik auszuklammern, heißt es in dem Beschluss. "Viele Menschen haben den berechtigten Anspruch, dass ihnen die SPD ihre Haltung zu gesellschaftlichen und politischen Fragen deutlich macht - unabhängig davon, welches Parlament zuständig ist."

Zudem habe die Partei im Wahlkampf verkannt, wie unzufrieden viele Bürger mit der Regierungsbilanz gewesen seien. "Zur Wahrheit gehört auch, dass in unserem Land nicht alles perfekt ist", analysierte der Vorstand. Die Unzufriedenheit sei "in Teilen ein offensichtlicher Widerspruch zu unserer Kampagne" gewesen, "die die Stimmung bei den Menschen nicht getroffen hat".