Update - der SPON-Wahltrend In Nordrhein-Westfalen muss Rot-Grün zittern

Mehr als 13 Millionen Menschen sind in Nordrhein-Westfalen wahlberechtigt, 18 Millionen Bürger leben hier - so viel wie in keinem anderen Bundesland.

Neben der Bundestagswahl im Herbst 2017 gilt die Landtagswahl in NRW Mitte Mai deshalb als wichtigste Abstimmung des Jahres, und als Test für den Bund.

Doch die politische Stimmung vor Ort spricht nicht für eine Fortsetzung des rot-grünen Regierungsbündnisses von SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Zehn Wochen vor der NRW-Wahl liegt die SPD zwar vor der CDU - doch der Abstand beträgt nur wenige Prozentpunkte. Auch die Schwäche der Grünen macht derzeit eine Neuauflage der Koalition unmöglich.

Diese und andere Ergebnisse zeigt die wöchentliche, repräsentative Umfrage von SPIEGEL ONLINE und dem Meinungsforschungsinstitut Civey. Im Superwahljahr 2017 befragen wir Sie regelmäßig zu Ihrer Parteipräferenz: in Echtzeit und für jeden Nutzer zugänglich.

Wir wollten wissen: Welche Partei würden Sie in NRW wählen?

1. So haben Sie abgestimmt

Die SPD erreicht 35,1 Prozent, gefolgt von der CDU, die auf 32 Prozent kommt. Bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren sah die Lage anders aus: Damals errang die SPD unter Spitzenkandidatin Kraft rund 39 Prozent, die CDU landete abgeschlagen bei etwa 26 Prozent. Interessant ist also, wie dicht die CDU an die SPD herangerückt ist.

Deutliche Entwicklungen gibt es auch bei den kleinen Parteien: Besonders die Grünen kommen aus ihrem Umfragetief nicht heraus, im SPON-Wahltrend liegen sie bei 7,9 Prozent. Von ihrem zweistelligen Ergebnis im Jahr 2012 sind sie weit entfernt.

Die FDP kommt auf 7,6 Prozent, die AfD auf 9,3 Prozent. Die Linke, die bislang nicht im Landtag vertreten ist, würde derzeit die Fünfprozenthürde knapp überschreiten.

Anmerkung zur Methodik: An der NRW-Umfrage konnten alle User teilnehmen. Für das repräsentative Ergebnis wurden aber ausschließlich Teilnehmer berücksichtigt, die mit einer Postleitzahl in NRW registriert sind.

2. Geschlechteranteil relativ gleichmäßig

Ein Blick auf die weiblichen und männlichen Wähler in NRW zeigt, dass sich die Präferenzen gleichmäßig auf die beiden Volksparteien verteilen. Auch bei den kleinen Parteien gibt es, abgesehen von der eher von Männern bevorzugten FDP, keine größeren Differenzen zwischen den Geschlechtern.

Die SPD (Kraft) und die Grünen ( Sylvia Löhrmann) treten im Wahlkampf mit Spitzenkandidatinnen an, die CDU (Armin Laschet), die FDP ( Christian Lindner) und die AfD (Marcus Pretzell) mit Spitzenkandidaten. Die Linke (Christian Leye und Özlem Demirel) versucht es mit einer gemischten Doppelspitze.

Anmerkungen zur Methodik: Der SPON-Wahltrend für Nordrhein-Westfalen wurde in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey im Zeitraum vom 20.2. bis 3.3.2017 online erhoben. Die Stichprobe umfasste 3009 Befragte, der statistische Fehler lag beim Gesamtergebnis bei 2,5 Prozent.

