Umfrage in Nordrhein-Westfalen SPD klar vorn - aber keine Mehrheit für Rot-Grün

Es ist die wichtigste Landtagswahl des Jahres: Am 14. Mai können 13 Millionen Wähler in Nordrhein-Westfalen über ein neues Parlament abstimmen - und damit möglicherweise auch ein Signal in Richtung Bundestagswahl setzen.

Laut einer jüngsten Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL, "Stern" und dem "Kölner-Stadt-Anzeiger" kommen die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft nun auf 40 Prozent - das wären sogar etwas mehr als bei der Landtagswahl 2012 (39,1 Prozent). In den vergangenen Monaten hatten mehrere Erhebungen Verluste für die Sozialdemokraten ergeben. In einer Forsa-Umfrage vom Januar war die SPD auf 35 Prozent gekommen - ähnlich wie in der SPON-Wahlumfrage Anfang März. Seit der Nominierung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat konnte die SPD laut Forsa nun kräftig hinzugewinnen.

Den Forsa-Angaben zufolge kann die Partei jetzt den Abstand zur Union wieder ausbauen. Die CDU kommt in der Umfrage auf 26 Prozent (Januar: 29 Prozent). Damit würden die Konservativen ihren schwachen Wert von 2012 lediglich bestätigen.

FDP legt zu

Im Vergleich zur vorigen Umfrage kann die FDP bei Forsa zulegen. Die Liberalen steigern sich im Vergleich zum Januar um zwei Punkte und landen bei 11 Prozent. Grüne (6 Prozent) und Linke (5 Prozent) müssten um den Einzug ins Parlament bangen. Damit reicht es nach derzeitigem Stand auch für eine Neuauflage der rot-grünen Koalition nicht. Stattdessen könnte die SPD ein Bündnis mit den Liberalen schmieden.

Die AfD hatten andere Institute im Frühjahr noch zweistellig gesehen. Laut Forsa liegen die Rechtspopulisten nun bei 7 Prozent der Stimmen. Vom 9. bis 20. Januar und vom 20. Februar bis 10. März hatte Forsa jeweils über 1000 Wahlberechtigte an Rhein und Ruhr befragt.

Im Bund liegen der Umfrage zufolge SPD und Union weiter knapp beieinander. CDU und CSU kommen demnach wie in der Vorwoche auf 33 Prozent. Die SPD bleibt unverändert bei 32 Prozent. Bei der Kanzlerpräferenz gewinnt Angela Merkel (CDU) im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt hinzu und liegt nun drei Punkte vor Martin Schulz, dessen Wert sich nicht verändert hat. Wenn der Regierungschef direkt gewählt werden könnte, würden sich laut dieser Umfrage aktuell 39 Prozent der Wahlberechtigten für Merkel entscheiden und 36 Prozent für Schulz.

Für die bundesweite Erhebung befragte Forsa vom 6. bis 10. März 2505 repräsentativ ausgesucht Bundesbürger. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,5 Prozentpunkten.

