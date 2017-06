Schwarz-gelbes Bündnis CDU und FDP unterzeichnen Koalitionsvertrag in NRW

Die Parteichefs von CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet und Christian Lindner, haben in Düsseldorf den Koalitionsvertrag unterschrieben. Am Dienstag soll Laschet im Landtag zum Chef der einzigen schwarz-gelben Landesregierung Deutschlands gewählt werden.

Eine Mitgliederbefragung der FDP und ein CDU-Landesparteitag hatten den Weg freigemacht. Bei der FDP-Basis betrug die Zustimmung 97,2 Prozent, der CDU-Parteitag hatte sich am Samstag einstimmig für den Vertrag ausgesprochen.

Laschet wird als Ministerpräsident Nachfolger von Hannelore Kraft, deren rot-grüne Regierung bei der Landtagswahl am 14. Mai abgewählt worden war. Die CDU wurde mit 33 Prozent stärkste Partei vor den Sozialdemokraten mit 31,2 und der FDP mit 12,6 Prozent. Die AfD kam auf 7,6 Prozent.

CDU und FDP haben im neuen Landtag mit zusammen 100 der 199 Sitze eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme.

Für die Unterzeichnung hatten CDU und FDP einen Tisch auf eine ausgedörrte Wiese am Rhein gestellt, mit dem Fernsehturm, dem Landtag und dem Hochhaus der Staatskanzlei als Kulisse. Das Procedere begann etwas später als geplant: Laschet musste gut 20 Minuten auf Lindner warten, beide sollten vor laufenden Kameras und vielen Fotografen den Koalitionsvertrag unterschreiben. Doch Lindners Flieger hatte Verspätung. "Die Rache der Windkraft ... Platzrunde wegen Wind", schrieb Lindner bei Twitter. Grüne und andere haben der neuen Koalition schon vorgeworfen, den Ausbau der Windkraft zu verhindern.