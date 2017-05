+++ NRW-Newsblog +++ "Der Boxer SPD hat einen Leberhaken bekommen"

19:10 Uhr

NRW-CDU feiert ihren Spitzenmann

Mit "Armin, Armin"-Rufe feierten die CDU-Anhänger Spitzenkandidat Martin Laschet in der Düsseldorfer Parteizentrale. "Liebe Freunde, heute ist ein guter Tag für Nordrhein-Westfalen", sagte der 56-Jährige nach seinem Sieg in Düsseldorf.

Zugleich formulierte er seine Ziele für das bevölkerungsreichste Bundesland: "Wir wollen nicht mehr Schlusslicht sein, sondern an die Spitze."

19:01 Uhr

FDP strotzt vor Kraft

Die Liberalen um Christian Lindner erzielen in NRW ein zweistelliges Wahlergebnis - und blicken bereits auf den Bund: "Das Ergebnis des heutigen Abends ist nicht eine Belohnung, sondern ein Auftrag, genauso weiterzumachen wie in den vergangenen Jahren", sagte er.

Der Erfolg in Düsseldorf sei gelungen, obwohl die CDU einen harten Wahlkampf gegen die Liberalen geführt habe. Es handele sich also um ein "ehrliches Ergebnis", sagte der 38-Jährige.

Er habe schon im Vorfeld gesagt, die wahrscheinlichste Rolle der FDP in NRW sei Opposition zur großen Koalition. Der klare Auftrag laute, dass die FDP als dritte Kraft die Koalition aus dem Parlament heraus angreife.

18:51 Uhr

SPD-Kanzlerkandidat Schulz ist enttäuscht

Es ist eine herbe Wahl-Klatsche für die SPD - und auch für Martin Schulz persönlich. "Das ist ein schwerer Tag für die SPD und für mich selbst. Ich stamme aus dem Land, in dem wir eine krachende Wahlniederlage erlitten haben", sagte der Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten.

18:37 Uhr

CDU-Politiker feiern Sieg

Nach den Siegen im Saarland, in Schleswig-Holstein und jetzt in Nordrhein-Westfalen ist die Union in bester Stimmung: "Die CDU hat die Herzkammer der SPD erobert. Das ist ein toller Tag für die CDU", sage CDU-Generalsekretär Peter Tauber. Auch Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe zeigte sich begeistert über "diese Aufholjagd".

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer, betrachtete das NRW-Votum als Ergebnis der Bundespolitik. "In unruhigen Zeiten wird seriöses Regieren und eine vertrauensvoll arbeitende Kanzlerin eben auch geschätzt", sagte er.

18:33 Uhr

Kraft tritt nach Wahlschlappe zurück

Die NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft tritt nach dem Wahldebakel ihrer Partei vom SPD-Landesvorsitz sowie als stellvertretende Bundesvorsitzende zurück. "Die Entscheidungen, die getroffen worden sind, dafür übernehme ich persönlich die Verantwortung und deshalb werde ich mit sofortiger Wirkung von meinem Amt als Landesvorsitzende der SPD und als stellvertretende Bundesvorsitzende zurücktreten, damit die NRW-SPD eine Chance auf einen Neuanfang hat."

18:11 Uhr

"Der Boxer SPD hat einen Leberhaken bekommen"

Entsetzen bei den Sozialdemokraten: SPD-Vize Ralf Stegner hat die erneute Wahlpleite seiner Partei bei einer Landtagswahl als "ganz schwarzen Tag" für die Sozialdemokraten bezeichnet. "Der Boxer SPD hat einen Leberhaken bekommen", sagte Stegner, "aber er steht noch". Bei der Wahlparty der Landesunion ist die Stimmung dagegen prächtig. Nach Bekanntgabe der Prognose stimmten die Konservativen Jubelgesänge an.

18:01 Uhr

Prognose sieht CDU vorne

Nach den Niederlagen im Saarland und in Schleswig-Holstein erleidet die SPD in Nordrhein-Westfalen offenbar die nächste Schlappe. Laut einer ersten ARD-Prognose liegt die CDU von Herausforderer Armin Laschet mit 34,5 Prozent vorne. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft landet mit der SPD bei 30,5 Prozent. Die FDP legt kräftig zu und kommt auf 12 Prozent, die Grünen stehen bei 6 Prozent. Die AfD schafft mit 7,5 Prozent klar den Einzug in den Landtag, die Linke muss zittern (5 Prozent).

17:43 Uhr

2012 wurde die SPD mit Abstand stärkste Kraft

Ein Blick zurück, bevor die ersten Prognosen veröffentlicht werden: Bei den letzten Wahlen in NRW 2012 wurde die SPD mit 39,1 Prozent stärkste Kraft, gefolgt von der CDU mit 26,3 Prozent. Die Grünen erhielten 11,3, die FDP 8,6 und die Piratenpartei 7,8 Prozent.

17:18 Uhr

Mehr Menschen gehen zur Wahl

Bei der Landtagswahl haben sich bis zum Sonntagnachmittag deutlich mehr Wahlberechtigte beteiligt als vor fünf Jahren. Nach Angaben des Landeswahlleiters hatten bis 16 Uhr bereits 59 Prozent ihre Stimme abgegeben. Damit war die Wahlbeteiligung von 2012 (59,6 Prozent) bereits zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale fast erreicht. In der Landeshauptstadt Düsseldorf lag sie bei 69,7 Prozent, rund zehn Prozentpunkte höher als beim Urnengang 2012.

Rund 13,1 Millionen Bürger sind bis um 18 Uhr zur Stimmabgabe aufgerufen. Darunter sind etwa 840.000 Erstwähler. Sie können sich zwischen 31 Parteien entscheiden. Es wird ein enger Wahlausgang erwartet.

16:08 Uhr

Kraft wählt in Mülheim, Laschet in Aachen

Der Wahlkampf ist gelaufen, jetzt kann Hannelore Kraft nur noch hoffen, dass es für eine weitere Amtszeit reicht: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin hat am Tag der Landtagswahl ihre Stimme abgegeben - in Mülheim an der Ruhr. Zuletzt waren Union und SPD in den Umfragen nahezu gleichauf gelegen. Kraft zeigte sich jedoch zuversichtlich. "Wir haben fleißig gearbeitet und die Partei war bis zur letzten Minute unterwegs", sagte sie am Sonntag vor dem Wahllokal ihres Wohnortes.

CDU-Herausforderer Armin Laschet stimmte in Aachen ab. Begleitet wurde er am Morgen von seiner Frau Susanne und seinen beiden Söhnen. "Es gibt eine reale Chance, dass wir gewinnen können. Und jetzt entscheidet der Wähler", auch wenn das Ergebnis wahrscheinlich knapp werde, sagte er.