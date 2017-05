SPD nach NRW-Debakel Abhaken, weiterkämpfen

Einen Tag nach der verheerenden Niederlage bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sprach Kanzlerkandidat Martin Schulz von einem "schweren Moment" für die Partei. Die SPD habe zwar einen "Leberhaken" bekommen. "Aber das heißt noch nicht, dass die nächste Runde schon an den Gegner geht. In der nächsten Runde ist jemand wie ich kampferprobt."

Schulz appellierte in der Parteizentrale im Berliner Willy-Brandt-Haus an das Gemeinschaftsgefühl der Sozialdemokraten: "Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen." Bis zur Bundestagswahl am 24. September sei es noch ein "langer, steiniger Weg", gab er zu. Er habe aber Erfahrungen in Rückschlägen.

In den kommenden Wochen wolle er "inhaltliche Akzente" setzen, kündigte Schulz an. die SPD werde die Kritik aufgreifen und nun ganz konkrete Vorschläge für die Zukunftsgestaltung in Deutschland machen. Wichtig seien vor allem Investitionen in Bildung und innovative Technologien. Die SPD steige nun in einen intensiven Prozess zum Wahlprogramm ein.

Bei der Landtagswahl in NRW war die bisherige rot-grüne Landesregierung abgewählt worden. Die SPD verlor fast acht Prozentpunkte und schnitt mit 31,2 Prozent so schlecht ab wie noch nie in ihrem einstigen Stammland. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft kündigte nach der Schlappe ihren Rücktritt als SPD-Landesvorsitzende und stellvertretende Bundesvorsitzende an.

Wahlsieger wurde die CDU mit Spitzenkandidat Armin Laschet. Die Union legte um fast sieben Punkte auf 33 Prozent zu. Die FDP wurde drittstärkste Fraktion mit 12,6 Prozent.

Kraft übernahm die Verantwortung für die Niederlage, aber "mit erhobenem Haupt". Auch sie appellierte an den Kampfgeist der Genossen.

In NRW könnte die CDU als Wahlsieger ein Bündnis mit der FDP eingehen. Deren Parteichef Christian Lindner gab sich entspannt: "Jetzt ist die Frage: Wie geht man damit um? Ich glaube: eigenständig und gelassen", sagte er in einer Videobotschaft bei Twitter. Er fügte hinzu: "Ich empfehle: Wir bleiben einfach cool und behalten die Nerven."