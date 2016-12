Centro Oberhausen Festgenommene Brüder nach Anschlagsverdacht wieder freigelassen

Die Polizei hat zwei Männer, die wegen der möglichen Planung eines Anschlags auf das Einkaufszentrum Centro Oberhausen festgenommen worden waren, wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

"Trotz intensivster Recherchen und Ermittlungen der Essener Polizei ließ sich der gemeldete Verdacht gegen die salafistisch geprägten Verdächtigen polizeilich nicht weiter erhärten", teilte die Polizei in Essen am Samstag mit.

Es gebe keine Hinweise darauf, dass von den Brüdern eine konkrete Gefahr ausgehe, sagte ein Sprecher. Auch lägen keine strafrechtlich relevanten Erkenntnisse vor.

Die beiden im Kosovo geborenen Brüder im Alter von 28 und 31 Jahren waren nach einem Hinweis aus Sicherheitskreisen in der Nacht auf Freitag in Duisburg in Gewahrsam genommen worden. Zuvor waren im Centro - einem der größten Einkaufszentren Deutschlands - vorübergehend zusätzliche Polizeikräfte zusammengezogen worden.

Der Polizeisprecher betonte, der Hinweis aus Sicherheitskreisen sei sehr ernst zu nehmen gewesen. Die Polizei reagiere lieber "fünfmal zu viel als einmal zu wenig".

Nach der Festnahme habe der Staatsschutz der Essener Polizei - unterstützt durch weitere Kriminalbeamte - geprüft, ob sich der Verdacht aus dem Warnhinweis weiter konkretisieren lasse. Die Männer wurden bereits am Freitag vernommen.