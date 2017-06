+++ Der Morgen live +++ Schießerei in Oer-Erkenschwick - vier Verletzte

In Oer-Erkenschwick (Kreis Recklinghausen) ist es am Dienstagabend zu einer Schießerei gekommen, bei der nach Aussagen der Polizei vier Menschen teils schwer verletzt wurden. Anscheinend hatte es einen Streit zwischen zwei Gruppen gegeben, bei dem dann mehrere Schüsse gefallen sind. 20 Personen sollen bei dem Vorfall beteiligt gewesen sein. Zurzeit befinden sich mehrere Personen auf der Flucht, teilte die Polizei mit, zehn Personen befinden sich in Gewahrsam. Weitere Hintergründe sind bislang noch unbekannt.