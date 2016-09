Oersdorf Neue Eskalation nach Angriff auf Bürgermeister

Nach einem Angriff auf einen Bürgermeister im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein sind bei der Gemeindeverwaltung am Freitag erneut fremdenfeindliche Drohmails eingegangen.

Darin hieß es unter anderem: "Wer jetzt noch immer nicht hören will, wird bestimmt lieber fühlen." Und weiter: "Aus Knüppel wird Hammer, aus Hammer wird Axt." Die Nachrichten richteten sich gegen Flüchtlinge, die darin "Vergewaltiger" und "illegale Einwanderer" genannt wurden.

Unterdessen versucht die örtliche Polizei zu klären, was hinter der Attacke steckt. Zum genauen Tathergang wollte die zuständige Polizeidirektion in der Landeshauptstadt Kiel keine Angaben machen, man ermittle "in alle Richtungen".

Wegen früherer fremdenfeindlicher Drohungen gegen den 61-jährigen Bürgermeister Joachim Kebschull ist auch der Staatsschutz eingebunden, geprüft wird ein möglichen rechtsextremen Hintergrund der Attacke. In dem Ort im Kreis Segeberg wurde länger über eine mögliche Unterkunft für Flüchtlinge gestritten, für die sich Kebschull einsetzte.

In diesem Zusammenhang musste eine Sitzung des Bauauschusses zweimal wegen Bombendrohungen verschoben werden, teilte die Oersdorfer Wählervereinigung mit, der auch der Bürgermeister angehört. Am Donnerstag fand die Sitzung geschützt von sechs Polizeibeamten statt.

Zum Tathergang ist bislang nur bekannt, was der Bürgermeister selbst nach dem Angriff der Polizei sagte. Als Kebschull um etwa 19 Uhr zu seinem Auto lief, habe der Täter ihn von hinten geschlagen, mit einem Knüppel oder einem Kantholz. Der Bürgermeister habe das Bewusstsein verloren und sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Freitag mit. Der Täter entkam unerkannt, Kebschull wurde noch am späten Abend von der Kriminalpolizei vernommen.

Die Kieler Polizeidirektion erklärte am Freitagmittag, es sei zu früh für konkrete Aussagen. Die Ermittler prüften gründlich alle in Frage kommenden Motive. "Diese können auch außerhalb möglicher fremdenfeindlicher Hintergründe liegen." Zu SPIEGEL ONLINE sagte der Polizeisprecher, es gebe bislang nichts, was an der Darstellung des Bürgermeisters zweifeln ließe - "aber wir zweifeln eben immer".

Noch am Donnerstag hatte der Bürgermeister laut einer ersten Polizeipressemitteilung einen Drohbrief erhalten, mit den Worten: "Wer nicht hören will, muss fühlen" und "Oersdorf den Oersdorfern". Bereits seit Monaten erreichten ihn ähnliche Drohungen.