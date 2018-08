Europäische Zusammenarbeit Scholz für Fusionen in der Rüstungsindustrie

Zur Stärkung der EU-Verteidigungspolitik hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz eine engere Zusammenarbeit europäischer Rüstungsunternehmen gefordert. Europa brauche eine gemeinsame Herangehensweise für Militärausrüstung, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Jouy-en-Josas in der Nähe von Paris. Das bedeute mehr Kooperation und einen "Prozess der Konsolidierung" in der europäischen Rüstungsindustrie, "einschließlich Fusionen".

Scholz äußerte sich in einer Rede zur deutsch-französischen Zusammenarbeit bei einer Veranstaltung des französischen Arbeitgeberverbandes Medef an der Eliteuniversität HEC.

"Wir dürfen Fusionen nicht nur unter der Führung unserer nationalen Champions unterstützen", sagte Vizekanzler Scholz. Er verwies darauf, dass die EU-Staaten 178 verschiedene Waffensysteme benutzten, während die USA nur 30 hätten.

Der Bundeswehr hatte Scholz Anfang Juli im Entwurf für den Bundeshaushalt 2019 bereits mehr Geld zugebilligt als zunächst geplant. Wegen sich ändernder Herausforderungen und eines Materialmangels bei der Bundeswehr hatte von der Leyen die zunächst veranschlagten Summen als unzureichend kritisiert.

In der EU gibt es schon länger Bestrebungen nach einer engeren Zusammenarbeit bei der Beschaffung von Waffensystemen - mangelnde Koordinierung der Staaten gilt als Kostentreiber. Deutschland und Frankreich haben beispielsweise im vergangenen Jahr grundsätzlich vereinbart, gemeinsam ein neues Kampfflugzeug zu entwickeln. Dazu sollen der Eurofighter-Hersteller Airbus und der französische Dassault-Konzern, der den Rafale-Kampfjet baut, zusammenarbeiten.

Scholz warnt vor "Demagogen und Nationalisten"

Bei seiner Rede in Frankreich warnte Scholz des Weiteren vor nationalistischen Antworten auf große Herausforderungen wie Migration, Globalisierung und Terrorismus. "Leider sympathisiert eine wachsende Zahl von Menschen in Europa mit einfachen Antworten von Demagogen und Nationalisten und ihren angeblichen "nationalen Lösungen"", sagte der Bundesfinanzminister. "Es gibt aber keine nationalen Lösungen für diese Herausforderungen."

Er stimme dem französischen Staatschef Emmanuel Macron zu, dass dies eine Frage der europäischen Souveränität sei. "Und es ist eine Frage der Macht, wenn wir auf Augenhöhe mit politischen und wirtschaftlichen Mächten wie den Vereinigten Staaten und China verhandeln wollen", sagte Scholz bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem französischen Wirtschaftsminister Bruno Le Maire.

Der SPD-Politiker merkte an, dass die lange Suche nach Kompromissen einer der Gründe sei, warum Menschen in Europa die Europäische Union als schwach ansähen. "Sie wollen wissen, wie wir Sicherheit, Vertrauen, soziale Sicherheit und Wachstum garantieren."