Scholz zu GroKo-Gesprächen SPD soll über alles verhandeln

SPD-Vize Olaf Scholz hat davor gewarnt, die Fehler der Jamaika-Verhandlungen zu wiederholen. "Es wäre nicht klug, in dieser Phase rote Linien zu ziehen oder Punkte für unverhandelbar zu erklären", sagte Hamburgs Bürgermeister in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. Daran seien die Gespräche zwischen Union, FDP und Grünen gescheitert: "Deshalb tut die Sozialdemokratische Partei das nicht, und - wenn ich das richtig sehe - tun das auch die Verantwortlichen in der Union nicht."

Dabei ist die Liste der potenziellen Streitthemen zwischen SPD, CDU und CSU lang: Vor allem in bei der Steuern, Integration und Sozialthemen weichen die Positionen der Parteien stark voneinander ab. Die SPD pocht beispielsweise auf eine Bürgerversicherung, die Union lehnt das Modell strikt ab. Entscheidende Punkte in den Gesprächen über eine Neuauflage der Großen Koalition dürften wie schon in den Jamaika-Sondierungen der Familiennachzug und die Obergrenze sein. (Lesen Sie hiermehr über die potenziellen Streitthemen.)

Scholz mahnt hier alle Beteiligten zu Zurückhaltung bei den Forderungen an. Man werde entlang der Wahlprogramme miteinander reden. In den Gesprächen müsse sich zeigen, ob das gegenseitige Vertrauen ausreiche. Die SPD bereite sich darauf und nicht auf mögliche Neuwahlen vor. "Solche Gespräche führen wir nicht, um sie von vornherein scheitern zu lassen", sagte Scholz.

Die SPD trifft sich am Mittwoch mit Vertretern der Union, um die Chancen für eine erneute Große Koalition auszuloten. Scholz' Genossin Andrea Nahles geht nicht davon aus, dass danach bereits eine Antwort feststeht - der Vorstand will über mögliche Sondierungsgespräche erst Freitag entscheiden. Die Union hingegen drängt auf ein rasches Vorankommen.

Die SPD fürchtet bei einer neuen Großen Koalition einen weiteren Profilverlust und bei der nächsten Wahl einen Absturz unter die Marke von 20 Prozent. Die 20,5 Prozent bei der Bundestagswahl im September waren das schlechteste Ergebnis seit 1949 für die SPD.

Offenbar denkt die SPD aber auch über eine bislang noch nicht dagewesene Form der Zusammenarbeit mit der Union nach. In einer Fraktionssitzung erläuterte Martin Schulz am Montag ein Modell, bei dem nur bestimmte Projekte im Koalitionsvertrag verankert werden, andere aber bewusst offen bleiben, damit sie im Bundestag diskutiert und verhandelt werden - das würde den Sozialdemokraten mehr Raum geben zur Profilierung.

Hintergrund ist die Unzufriedenheit vieler in der SPD mit dem Koalitionsvertrag von 2013: Darin waren vieles Vorhaben bis ins letzte Detail verhandelt und festgeschrieben worden - am Ende war vielen Bürgern aber nicht klar, wer etwa für die Durchsetzung des Mindestlohns verantwortlich war. Auf dem Parteitag der SPD hatte sich dennoch eine Mehrheit für "ergebnisoffene Gespräche" mit der Union ausgesprochen.

Sollte später ein Koalitionsvertrag ausgehandelt werden, müssten die Parteimitglieder noch darüber abstimmen. Scheitern die Gespräche oder lehnt die SPD-Basis den Koalitionsvertrag ab, könnte es zu einer Minderheitsregierung durch die Union oder Neuwahlen kommen.