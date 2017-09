Olaf Scholz zur Zukunft der SPD "Wir dürfen uns keine Fehler mehr erlauben"

SPD-Parteivize Olaf Scholz ist davon überzeugt, dass die SPD bei der Bundestagswahl deutlich unter Wert geschlagen wurde. "Die Mobilisierung in den eigenen Reihen war so groß wie lange nicht. Trotzdem hat es nicht für ein besseres Ergebnis gereicht", sagt Scholz in der Wahlsonderausgabe des SPIEGEL (die Digitalausgabe lesen Sie am Montag ab 15 Uhr, die gedruckte Ausgabe liegt ab Dienstagmorgen bereit).

"Anfang des Jahres lagen wir bei 30 Prozent, das muss unser Anspruch sein", sagte der Hamburger Erste Bürgermeister. Deshalb sei es dringend nötig, über die strategische Ausrichtung der Partei zu diskutieren. Scholz mahnt seine Partei, die Zeit in der Opposition für eine Erneuerung zu nutzen: "Angesichts der Wahlergebnisse dürfen wir uns keine Fehler mehr erlauben, wenn wir bei der Bundestagswahl 2021 wieder konkurrenzfähig sein wollen."

Die SPD hatte mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz bei der Bundestagswahl am Sonntag ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Nach dem vorläufigen Ergebnis erreichte sie nur 20,5 Prozent der Stimmen.

Eine erneute Beteiligung an einer Großen Koalition schließe er kategorisch aus. Alle Mitglieder der Parteispitze hätten in den vergangenen Wochen viele Gespräche mit der Parteibasis geführt. Scholz: "Diese Entscheidung ist ohne Hintertüren und Schlupflöcher gefallen."

Bundestagswahl 2017 Vorläufiges Endergebnis Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent Union 32,9 -8,6 SPD 20,5 -5,2 Die Linke 9,2 +0,6 Grüne 8,9 +0,5 AfD 12,6 +7,9 FDP 10,7 +5,9 Sonstige 5 +0,9 Sitzverteilung Insgesamt: 709 Mehrheit: 355 Sitze 246 80 67 69 153 94 Union (246) FDP (80) Grüne (67) Die Linke (69) SPD (153) AfD (94) Quelle: Bundeswahlleiter Ergebnisse im Detail