Das zweite Leben Was wurde aus Ole von Beust?

"In Berlin stehe ich nicht mehr unter Dauerbeobachtung", sagt Ole von Beust. "Hier kann man mal nachts bei Rot über die Straße gehen, ohne dass ein Leserreporter das fotografiert." Und hier kann Hamburgs langjähriger Bürgermeister auch vor der U-Bahn-Haltestelle Stadtmitte für Fotos posieren, ohne dass ein einziger Passant sich nach ihm umdreht. Dabei sieht von Beust fast noch genauso aus wie früher: leicht gebräunter Teint, strahlende, blaue Augen, ein gewinnendes Lächeln. Ein paar Falten hat er dazubekommen, er ist jetzt 62. Ziemlich jung für einen Ex-Politiker.

Ole von Beust ist jetzt halber Berliner. Der Mann, der fast ein Jahrzehnt lang Hamburg regierte und zur Stadt gehörte wie Franzbrötchen und Nieselregen, verbringt etwa die Hälfte seiner Zeit in der Hauptstadt. 2014 ist er eingezogen in eine Dachgeschosswohnung am Spittelmarkt, zusammen mit seinem 36 Jahre jüngeren Lebenspartner Lukas Förster. Weil er "Lust auf eine andere Stadt hatte", wie er sagt. Und weil er hier sein täglich Brot verdient: als Chef und Miteigentümer des Beratungshauses Ole von Beust Consulting in der Friedrichstraße. Seine neue Rolle hat ihm schon einige Kritik eingebracht: Bis vor Kurzem stand er auf der Payroll der türkischen Regierung.

"Ich bin jetzt Lobbyist", sagt er. "Und ich finde das überhaupt nicht schlimm." Von Beust hat die Seiten gewechselt. Wie weit geht er ?

