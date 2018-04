Salafist Sami A. Ex-Leibwächter von Bin Laden erhält seit 2008 staatliche Leistungen

Vom Hindukusch in den Ruhrpott: Ein tunesischer Salafist soll als Bodyguard für Osama Bin Laden gearbeitet haben - und erhält in Deutschland monatlich mehr als 1000 Euro staatliche Leistungen. Was steckt dahinter?