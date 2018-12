Paragraf 218 Eine Abtreibung muss legal möglich sein

"Das Private ist politisch!" riefen die Aktivistinnen der Frauenbewegung der 1970er. Frauen wollten über ihren Körper selbst bestimmen dürfen. Eine ihrer Forderungen: Abtreibung sollte legalisiert werden. Schon damals demonstrierten Aktivistinnen für die Abschaffung des Paragrafen 218.

Den Streit gibt es bis heute. Doch statt über diese grundsätzliche Frage zu sprechen, debattieren die Minister der Großen Koalition über das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, geregelt im Paragrafen 219a des Strafgesetzbuchs. Das aber ist ein Stellvertreterkonflikt. Wir - als Gesellschaft - müssen über Abtreibungen reden. Denn eigentlich geht es darum.

Kaum jemand redet über Abtreibungen

Bislang findet diese Diskussion aber nur bei Aktivisten statt. Entweder bei den selbsternannten Lebensschützern, die ausnahmslos jede Abtreibung ablehnen - selbst, wenn die Schwangerschaft das Resultat einer Vergewaltigung ist. Oder bei radikalen Feministinnen, die eine Abtreibung im Zweifelsfall selbst im Endstadium der Schwangerschaft noch befürworten. Manchmal wirkt es, als würden nur die lautesten Stimmen in dieser Diskussion gehört.

Das macht sich auch an den Reaktionen auf die Debatte um den Paragrafen 219a bemerkbar. Die Bundesregierung hat hier mittlerweile einen Kompromiss vorgelegt, und der ist nicht einmal schlecht. Sofort aber liest man auf Twitter und anderswo empörte Kommentare: Die CDU sei moralisch indifferent, sagt einer. Die Jusos seien widerlich, sagt ein anderer - sie hatten kürzlich beschlossen, Abtreibungen umfassend legalisieren zu wollen.

Es gibt auch Gegner des Kompromisses auf der anderen Seite des politischen Spektrums: Es sei das Gelaber von Abtreibungsgegnern, heißt es dort. Die Ärztinnen, die wegen des Paragrafen 219a verklagt wurden, teilten mit, dass sie entsetzt seien.

Schnappatmung auf allen Seiten.

Kritik gibt es vor allem an zwei Punkten

Es gibt zwei konkrete Kritikpunkte an dem Paragrafen: Es gibt keine offiziellen Listen, auf denen Ärzte und Krankenhäuser stehen, die Abtreibungen vornehmen. Solche könnten einzelne Städte zwar erstellen, aber gerade in konservativen Regionen verzichten viele darauf.

Das führt zu der kuriosen Situation, dass eine der umfassendsten Listen auf einer Internetseite zu finden ist, die von einem bekannten Abtreibungsgegner betrieben wird. Eine fürchterliche Homepage, die Abtreibungen mit dem Holocaust vergleicht und Frauen und Ärzte diffamiert und beschimpft. Der Besuch dieser Seite ist eine Zumutung, selbst wenn man nicht ungewollt schwanger ist.

Der zweite Punkt ist ebenso schwerwiegend: Ärzte, die auf ihrer Website darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, können auf Grundlage des Paragrafen 219a angeklagt und verurteilt werden, wie jüngst bei der Ärztin Kristina Hänel geschehen.

Auf beide Punkte geht das Kompromisspapier ein. Es sei geboten, dass neutrale, medizinisch und rechtlich qualitätsgesicherte Informationen auch von Seiten staatlicher oder staatlich beauftragter Stellen zur Verfügung stünden. Der Informationsauftrag solle gesetzlich verankert werden, heißt es darin. Außerdem solle Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenhäuser geschaffen werden. Deshalb würde rechtlich ausformuliert, dass und wie Ärzte darüber informieren könnten, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen.

Der Paragraf 219a ist damit nicht abgeschafft.

Aber eine Abschaffung kann man von einer Großen Koalition, zumal unter Führung einer Union, die sich gerade wieder verstärkt ihren konservativen Werten widmen will, nicht erwarten.

Das bedeutet aber nicht, dass die Diskussion um Abtreibungen nicht geführt werden sollte.

Einige Kommentatoren stören sich daran, dass in dem Kompromiss vom "Schutz des ungeborenen Lebens" die Rede ist. Das sei ein Kampfbegriff im Stil der Abtreibungsgegner, finden sie. Doch der Kompromiss basiert unter anderem auf der letzten Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1993. Darin heißt es: "Das Grundgesetz verpflichtet den Staat, menschliches Leben, auch das ungeborene, zu schützen." Und weiter: "Menschenwürde kommt schon dem ungeborenen menschlichen Leben zu."

Aus dieser Entscheidung wurde schließlich das Gesetz, das bis heute gültig ist: Abtreibung ist rechtswidrig, aber in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft straffrei, wenn sich die Frau vor dem Eingriff beraten lässt und der Abbruch von einem Arzt vorgenommen wird.

Das echte Problem ist Paragraf 218

Die fortgesetzte Rechtswidrigkeit der Abtreibung ist ein Problem. Frauen, die eine Schwangerschaft - aus welchen Gründen auch immer - abbrechen, werden durch diese Regelung kriminalisiert. Auch wenn der Vorgang nicht geahndet wird, bleibt er eine Straftat. Die Frau wird zur Täterin.

Der Paragraf 218 stammt aus dem Jahr 1871, damals regierte Kaiser Wilhelm I. Erst seit 1918 dürfen Frauen wählen gehen. Bis 1977 mussten Frauen ihre Ehemänner um Erlaubnis bitten, wenn sie arbeiten gehen wollten. Bis 1997 war Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar. Die Rechte, die Frauen heute haben, sind über lange Jahre von vielen Frauen und Männern hart erkämpft worden.

Gleichzeitig ist der Paragraf 218 aber nicht einfach ein weiteres Gesetz, das Frauen diskriminiert. Denn selbstverständlich kann ein Fötus von einem bestimmten Entwicklungsstadium an etwas spüren und es ist ethisch nicht verantwortbar, den Fötus dann nicht zu schützen. Das muss eine Gesellschaft unter ethischen Gesichtspunkten klären.

Schon von der 24. Schwangerschaftswoche an gelten Föten als außerhalb des Mutterleibs lebensfähig, vom 6. Schwangerschaftsmonat an. Eine Fristenregelung ist also notwendig, und sie sollte selbstverständlich schon vor dem sechsten Monat greifen.

Dennoch ist die Abschaffung des Paragrafen 218 in seiner jetzigen Form sinnvoll. Viele Frauen werden nach einer Abtreibung stigmatisiert. Das darf nicht sein.

In einer liberalen Gesellschaft darf es keinen Zweifel daran geben, dass eine ungewollt schwangere Frau sicher, legal und bezahlbar abtreiben kann - wenn sie sich aus freien Stücken dafür entscheidet.

Wie funktioniert die Civey-Methodik?

Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen vollautomatisierten Verfahren. Alle repräsentativen Echtzeitumfragen werden in einem deutschlandweiten Netzwerk aus mehr als 20.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"), es werden also nicht nur Nutzer von SPIEGEL ONLINE befragt. Jeder kann online an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, die sicherstellt, dass sie beispielsweise in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte der Grundgesamtheit entspricht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse schließlich nach weiteren soziodemografischen Faktoren und Wertehaltungen der Abstimmenden gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in den Civey FAQ.

Warum ist eine Registrierung nötig?

Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben.

Wie werden die Ergebnisse repräsentativ?

Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage und beim Regierungsmonitor umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht vollautomatisiert auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper.

Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer?

Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 20.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen gut erreicht werden können.

Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses?

Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht.

Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden?

In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Zum Beispiel kann man bei der Sonntagsfrage nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. Bei der Sonntagsfrage heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde.

Was passiert mit meinen Daten?