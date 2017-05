+++ Der Morgen live +++ Großeinsatz in Paris - Polizei evakuiert Nordbahnhof

Nach Informationen der Zeitung „Le Parisien“ hing die Evakuierung mit der Suche nach drei Männern zusammen, die als gefährlich gelten. Ein Augenzeuge habe der Polizei gemeldet, dass er die Männer in einem Zug erkannt haben will. Daraufhin sei der aus Valenciennes kommende TGV mit 211 Menschen an Bord geräumt worden. Der ursprüngliche Hinweis auf die Verdächtigen sei am Freitag von den Behörden eines Partnerlands gekommen, berichtete das Blatt. Der Sender BFMTV berichtete, es habe keine Festnahmen gegeben.

Chinas Automarkt kommt nicht so richtig in Fahrt (Wortspiel 1), der Autoabsatz hat im April wieder den Rückwärtsgang eingelegt (Wortspiel 2). Nach zwei Monaten mit einem höheren Absatz sank die Zahl der verkauften Autos im April um 1,7 Prozent, teilte der Branchenverband Passenger Car Association (PCA) heute in Peking mit. In den ersten vier Monaten des Jahrs ging die Zahl der verkauften Autos auf dem weltgrößten Absatzmarkt damit um 1,4 Prozent auf 7,27 Millionen zurück. Aus deutscher Sicht ist das nicht unwichtig: China ist einer der bedeutendsten Absatzmärkte für die großen Hersteller BMW, Daimler und Volkswagen.

Ja, doch, es stimmt: Die Nacht ist tatsächlich schon wieder vorbei. Guten Morgen, verehrte Leserin! Guten Morgen, lieber Leser! Ich begrüße Sie herzlich an diesem Dienstag Morgen und an Ihrem aktuellen Aufenthaltsort (Bett, Frühstückstisch, Bahn, Frühschicht). Heute ist der Europatag der EU, in Erinnerung an eine Rede, die der damalige französische Außenminister Robert Schuman am 9. Mai 1950 in Paris gehalten hat. Sein Vorschlag damals: Lasst uns eine Produktionsgemeinschaft für Kohle und Stahl schaffen - der Vorläufer der europäischen Einigung. Und es kann ja nicht schaden, in diesen Tagen daran zu erinnern.

Also dann, auf geht's - mit den Nachrichten des Morgens an diesem Europatag. Wenn unterwegs etwas sein sollte, erreichen Sie mich unter armin.himmelrath@spiegel.de oder bei Twitter unter @AHimmelrath.