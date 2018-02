Parteichefin Angela Merkel hat die CDU zur Zustimmung zu einer neuen Großen Koalition aufgefordert. Die Union müsse fünf Monate nach der Bundestagswahl den Weg für eine "stabile, handlungsfähige Bundesregierung" ebnen, sagte die Kanzlerin auf dem Sonderparteitag in Berlin, der über den ausgehandelten Koalitionsvertrag mit der SPD abstimmen soll.

Unterstützung erhielt Merkel von Jens Spahn. Der designierte Gesundheitsminister gilt zwar als einer der schärfsten Kritiker der Kanzlerin. Doch auf dem Parteitag unterstützte er Merkel. Den Koalitionsvertrag bezeichnete er als "solide Basis". Die CDU müsse "Vertrauen zurückgewinnen von denen, die uns nicht mehr gewählt haben", forderte er. "Ich will mich nicht damit abfinden, dass es eine Partei rechts von uns gibt", sagte Spahn mit Blick auf die AfD. "Mit denen haben wir nichts gemein, die wollen wir überflüssig machen", rief er aus.

Doch womöglich kommt es viel später als geplant zu der Abstimmung, die eigentlich für 14 Uhr geplant war. Denn mehr als 50 Delegierte wollen eine Stellungnahme abgeben. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat die Redezeit inzwischen auf jeweils drei Minuten begrenzt.

Zunächst warben wie Merkel auch andere führende CDU-Politiker wie Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier für eine Annahme des Koalitionsvertrags. Aber es gab auch Kritik: Der Präsident des CDU-Wirtschaftsrates, Werner Bahlsen, sprach sich gegen das Abkommen aus. "Dieser Koalitionsvertrag setzt zuvorderst auf Umverteilung und hat keine Antwort auf die großen Fragen in unserem Land", sagte der Unternehmer. Bahlsen kritisierte die mit SPD und CSU ausgehandelte Vereinbarung in vielen Punkten und erklärte die Ablehnung des Wirtschaftsrates.

Unionsfraktionschef Volker Kauder will in einer neuen Regierung mit der SPD auf die Erkennbarkeit wichtiger Vorhaben von CDU und CSU pochen. Bei der Umsetzung des Koalitionsvertrags werde man nicht zulassen, "dass zunächst einmal in einem Feuerwerk alle sozialdemokratischen Anliegen auf die Tagesordnung kommen", sagte er. Jedem Anliegen der SPD müsse ein Anliegen der Union gegenübergestellt werden.

Angela Merkel im Video: "Wir haben es mit einer schwierigen Situation zu tun"

Video CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Der frühere hessische CDU-Fraktionschef Christean Wagner forderte mit Blick auf das Erstarken der AfD eine Neuausrichtung der Partei. Die CDU habe "rechts von uns" Platz gemacht und einen Beitrag dazu geleistet, das die Rechtspopulisten drittstärkste Kraft im Bundestag geworden seien. Die CDU müsse nun dafür sorgen, dass sie die AfD-Wähler wieder zurückhole, sagte Wagner, der zum konservativen Flügel der Partei zählt. Das schlechte Wahlergebnis schreie nach einer Fehleranalyse. Als Beispiel nannte Wagner den Kurs von Merkel in der Flüchtlingspolitik.

"Die CDU hat das Profil eines abgefahrenen Reifens", meldete sich der Delegierte Eugen Abler vom Kreisverband Ravensburg in Baden-Württemberg zu Wort. Der Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak, forderte, den Vertrag mit Leben zu füllen. Es gehe nicht nur um ein Ja oder Nein zu dem Vertrag, sondern darum, "was wir daraus machen", sagte Ziemiak. Zugleich mahnte er, die Union müsse mehr debattieren, um ihr Profil zu schärfen.

Der Delegierte Michael Weickert aus Sachsen kritisierte, dass es unter den CDU-Ministern niemanden aus Ostdeutschland gebe.

